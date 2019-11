Familiares de Juan Ramón Quintana se van asilados a México







22/11/2019 - 13:02:29

La Paz, (ABI).- La canciller Karen Longaric informó el viernes que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia entregó salvoconductos a cinco familiares del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, para que "libremente" salgan del país.



"Hoy hemos entregado cinco salvoconductos para la familia del señor Quintana para que pueda salir del país", dijo a los periodistas.



Longaric explicó que se entregan los salvoconductos en la medida en que se soliciten a la Cancillería, así como se lo hizo con Evaliz, hija del expresidente Evo Morales.



"Nosotros habíamos entregado el salvoconducto para la hija del expresidente Evo Morales hace tres días atrás, pero ella el día de ayer ha rechazado. Pero quiero decirles algo, la institución del asilo ya sea diplomático o territorial, es un mecanismo que se activa para los perseguidos políticos, pero aquí el Gobierno no está persiguiendo a nadie, no hay orden de detención para nadie", manifestó.



La Canciller señaló que, al no haber ninguna persecución contra nadie, cualquiera de las exautoridades que se encuentran asiladas en la Embajada de México, "pueden salir de ese lugar, ir al aeropuerto, tomar un avión e irse donde mejor les parezca, porque no hay persecución".