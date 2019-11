Rusia garantiza continuidad de la cooperación a Bolivia







22/11/2019 - 12:56:38

La Paz, (ABI).- El embajador de Rusia en Bolivia, Vladimir Sprinchan, garantizó el viernes la continuidad de la cooperación de su Gobierno al país andino amazónico.



"Rusia es disponible, está abierta de continuar esa cooperación, a favor de pueblos de nuestros países, Rusia tuvo un socio en Bolivia (...), es un periodo de cambio de jefatura, no se cambia la política de Rusia, no se cambia la apertura de Rusia para trabajar y cooperar con Bolivia", dijo a los periodistas.



El diplomático informó que conversó con el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, sobre los proyectos económicos que tiene Rusia con Bolivia, entre ellos, el Centro de Investigación Nuclear.



"Conocen que Rusia tiene varios proyectos económicos con Bolivia y esperamos que dentro de un tiempo más se van a seguir esos proyectos que son por el bien del pueblo boliviano como Centro de Investigaciones Nucleares", señaló.



Además, recordó que desde 1960 Rusia beneficia con becas a Bolivia, para fortalecer la capacitación de estudiantes y profesionales bolivianos, en varias áreas.



"Se cambia Gobierno, pero la cooperación es por el interés, a favor de pueblos, Rusia no coopera por la situación de un presidente, sino está al lado de pueblo boliviano", insistió.