Brownfield: La crisis humanitaria de Venezuela es algo jamás visto en la historia de este hemisferio







22/11/2019 - 10:37:43

VOA.- Recordado en Latinaomérica por sus opiniones claras y directas y con más de 40 años de experiencia en el campo diplomático, el exembajador estadounidense, William Brownfield, no duda en describir la crisis humanitaria de Venezuela, como “algo jamás visto en la historia de este hemisferio”.



En entrevista exclusiva con Venezuela 360, el embajador Brownfield defendió la actual política estadounidense hacia Venezuela, destacando que incluye elementos que anteriores administraciones estadounidenses no habían incorporado; aclarando al mismo tiempo, que no está de acuerdo con la totalidad de la política exterior de la actual administración.



Catalogando a la Venezuela del gobierno en disputa, como una mafia-estado, el embajador explicó que el país “ya es mucho más que el tráfico de la droga ilícita. Es lavado de dinero, es minería ilegal, es apoyo para organizaciones criminales que operan fuera de Venezuela, pero que tienen sus bases en Venezuela. Es el gobierno quizás más corrupto en todo el mundo. Es peor que un narco-estado. Es un narco-estado, pero con esteroides!”, aseguró.



Con base en estas consideraciones, el embajador hizo un nuevo llamado con carácter de urgencia, reclamando a la comunidad internacional que tome en serio “este desastre humanitario de Venezuela”.



A continuación, la entrevista completa que el embajador William Brownfield concedió a Jaime Moreno, de Venezuela 360:



Jaime Moreno-VOA: ¿embajador William Brownfield, en 40 años de experiencia diplomática, la mayoría de ella en Latinoamérica, usted había visto una crisis como la de Venezuela, con tantos elementos juntos?.



Embajador William Brownfield: “Creo que no. La verdad es que no solamente en los últimos 40 años, puede ser que en los últimos 200 años. Jamás en la historia de este hemisferio hemos visto un país tan trágicamente en esta situación”.



V360: ¿En qué cree usted que el gobierno de Estados Unidos está acertando en su aproximación a la crisis de Venezuela y en qué estaría fallando?.



Embajador Brownfield: “No estoy de acuerdo con la totalidad de la política de mi gobierno y la administración actual en toda su política exterior. Pero creo yo, y lo digo en serio, creo que su política hacia Venezuela ha sido correcta y ha sido bastante efectiva. Su política incorpora varios elementos esenciales que quizás no habíamos visto en la administración anterior. La idea de sanciones, no solamente para sancionar instituciones y agencias, pero para sancionar individuos y para proyectar al pueblo venezolano quiénes se están enriqueciendo por sus posiciones gubernamentales de la riqueza natural de Venezuela. Importante, positivo.



Dos, su política de combinar con otros en la comunidad internacional. Tercer elemento, en mi opinión, es no solamente la ayuda y el apoyo humanitario, sino también utilizar ese desastre para más de 5 millones de ciudadanos venezolanos y posiblemente hasta 10 millones más que quieren escapar de Venezuela, para proyectar una luz a los abusos y las tonterías del gobierno que ha permitido a su país convertirse en la peor crisis humanitaria, no solamente en este hemisferio, quizás en todo el mundo”.



V360: El tema del narcotráfico, ¿Qué elementos usted plantea, ya se consolidan en Venezuela para que sea considerado como un “mafia estado”?.



Embajador Brownfield: “Venezuela ya es mucho más que el tráfico de la droga ilícita. Es lavado de dinero, es minería ilegal, es apoyo para organizaciones criminales que operan fuera de Venezuela, pero que tienen sus bases en Venezuela. Es el gobierno quizás más corrupto en todo el mundo. Es peor que un narco-estado. Es un narco-estado, pero con esteroides!”.



V360: ¿Cómo ha visto usted ya el cambio de Latinoamérica en estos últimos 3 años con esta crisis migratoria?.



Embajador Brownfield: “Sí. ¿Y sabe qué? Es triste, pero es un momento para la comunidad internacional de tomar en serio este desastre humanitario en Venezuela. Hace dos o tres años, Naciones Unidas hablaba de Siria como la crisis del mundo, Afganistán o problemas aún en Irak. La verdad es que en este momento hay más refugiados venezolanos que de cualquier otro país en el mundo. Y eso es lo que digo yo con cierta tristeza, porque en mi opinión, los esfuerzos, los sacrificios de los gobiernos de las Américas, en su apoyo para millones y millones de ciudadanos venezolanos, ha sido increíblemente noble”.