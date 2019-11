EE.UU. podría cooperar con Bolivia en lucha antidroga







22/11/2019 - 10:31:40

VOA.- Estados Unidos podría volver a cooperar en la lucha antidrogas con Bolivia afirmó el vicesecretario de Estado Adjunto Richard Glenn, de la Oficina Internacional de Narcóticos.



En una entrevista con la Voz de América, Glenn dijo que para ello ocurra tendría que haber una invitación del gobierno de Bolivia y mostrar que hay un compromiso para combatir conjuntamente la amenaza de la producción de cocaína.



En el 2008 el presidente de Bolivia, Evo Morales, expulsó a los agentes de la DEA y hace unos días el encargado de negocios de la Embajada de Washington en Bolivia habló de la posibilidad de fortalecer los vínculos entre La Paz y Washington.



Mayoría de la droga que llega a EE.UU. proviene de México



Por otra parte, Glenn aseguró que el grueso de las drogas que entran en Estados Unidos viene de México.



“Es una preocupación muy grande para nosotros”, expresó Glenn. “Sabemos que la cantidad de metanfetamina que llega aquí a Estados Unidos, la gran mayoría viene de México. La gran mayoría de la heroína proviene de México”.



“Esto es una preocupación muy grande para nosotros e impacta la vida diaria de muchos norteamericanos, así que nosotros estamos dedicados a la lucha contra el crimen transnacional organizado”, señaló el funcionario.



Glenn dijo que Estados Unidos sabe que se requiere un compromiso conjunto para luchar contra las organizaciones de narcotraficantes que amenazan no solo a Estados Unidos sino también a la población de México.



Sobre este aspecto Glenn apuntó que “seguimos con el compromiso de la Iniciativa Mérida de seguir aportando ayuda técnica, equipos, (y) entrenamientos, a cualquier entidad del gobierno de México para que sean más eficaces más capaces de confrontar las amenazas que vienen de estos grupos delictivos”.



“Hemos hablado de la importancia de estrategias para cada país de la región y la importancia de que la OEA haga una estrategia regional para todo el hemisferio” para “atacar estos grupos que producen las drogas y producen la muerte”.



Venezuela y Centroamérica



El almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, dijo que Venezuela representa una amenaza a la seguridad ya que ha aumentado en un 50 por ciento el tráfico de drogas a través de ese país.



Glenn indicó que "hay tráfico de drogas, hay minería ilegal y otras formas de crimen que provienen de Venezuela." Agregó: “Hablamos de la importancia de dirigir los recursos de todos los países hacia las amenazas y los crímenes que provienen de Venezuela. Es un enfoque de nosotros y de los de los socios en el hemisferio para combatir esta influencia criminal.”



Centroamérica, desde el punto de vista geográfico, es un punto estratégico para el cruce de drogas, el reclutamiento y el fortalecimiento de grupos como la pandilla MS 13 que continúan con intensidad, señaló el funcionario estadounidense.



Glenn mencionó que el presidente Donald Trump recientemente reconoció los esfuerzos de El Salvador, Guatemala y Honduras en la lucha contra el narcotráfico y en impedir que delincuentes anónimos pasen la frontera hacia Estados Unidos.



“Ayudan a disminuir el número de migrantes llegando a nuestras fronteras sin documentos para reconocerlos”.



"El Congreso aprobó los fondos para que pudiéramos volver a ayudar con los aspectos de la migración y del tráfico de drogas y estamos viendo compromisos más grandes de los tres países", dijo Glenn.



“La cantidad de cocaína incautada por todos países con los cuales trabajamos ha aumentado mucho en los últimos dos o tres años así que vemos un compromiso de parte de ellos que creemos que es muy bueno y queremos seguir en ese rumbo, porque sabemos que la cocaína se sigue produciendo en Colombia y habrá necesidad de seguir trabajando juntos no solo con los tres, sino también con Panamá y Costa Rica”, afirmó el vice secretario de Estado Adjunto Richard Glenn.



Agregó que “estamos viendo un compromiso que no hemos visto en muchos años en Colombia. Los esfuerzos de la fuerza pública de Colombia son fenomenales y nuestros socios en muchos países están elevando el nivel de compromiso en la lucha”.