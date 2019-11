Falta de insumos pone en riesgo la producción de pollo, cerdo y leche







22/11/2019

El Deber.- La Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC) advierte que el desabastecimiento de maíz, sorgo y harina y cascarilla en granjas avícolas, porcinas y predios pecuarios tiene comprometida la producción de pollo, leche y cerdo para el consumo local y otras plazas comerciales del occidente.



Desde esa organización, el coordinador general Rolando Morales, afirmó que la situación que afrontan los productores agrícolas, de pollo, de cerdo y de leche es dramática y ‘altamente preocupante’ porque desde hace 25 días no llegan, desde Santa Cruz, los granos y los derivados de soya para garantizar la nutrición animal en las granjas y establecimiento pecuarios.



La inseguridad de insumos, a decir de Morales, llevó a pequeños y medianos avicultores a eliminar unos 300.000 pollos BB. Mencionó que la escasez de insumos ha comenzado a mermar los niveles de producción. Así, por ejemplo, refirió que la producción de carne de cerdo mermó de 1.500 a 800 toneladas por día y el número de pollos, de entre 1,5 y 1,8 millones a la mitad de esa cantidad.



En el caso del sector lechero, Morales indicó que el atentado al gasoducto Carrasco-Cochabamba perdjudicó a 5.000 productores en la entrega de 350.000 litros por día a PIL Andina, que durante cinco días no recibió ‘leche fresca’ por la limitada disponibilidad de gas industrial para su pasteurización.



En la parte agrícola, según Morales, la pérdida de cultivos en campo y de verduras en las carreteras, por los bloqueos, dejan un saldo económico negativo que se estima ronda los Bs 40 millones.



El corte de vías impide el despacho y arribo de productos a Cochabamba. Afirmó que los precios de las verduras en la Llajta se han encarecido entre un 10 y 15%. El caso más extremo, dijo que se refleja en la cuartilla de tomate que escaló de entre Bs 22 y 28 a Bs 60 y 70. La limitada oferta hizo que el valor del pollo se dispare un 70%.



En el balance económico, la CAC estima pérdidas globales por valor de $us 260 millones. El paro indefinido declarado por el movimiento cívico nacional -se extendió por 21 días- y la agitación política y social son las principales causas.



Desde la CAC, Morales llamó a las autoridades del Gobierno en transición a habilitar un puente áereo para garantizar el insumo requerido para el alimento balanceado de pollos, cerdos y ganado bovino de razas lecheras.



Pedido y gestión sectorial



Desde la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), su presidente Reinaldo Díaz, informó de que esa institución, a través del Comité de Abastecimiento -creado el 24 de octubre-, coordina acciones para abastecer alimentos al mercado nacional. Desde Santa Cruz, vía aérea, se surte carne bovina, avícola y huevo a La Paz, El Alto, Sucre, Oruro y Cochabamba.



El líder de la organización productiva reflexionó a los sectores movilizados mencionando que “la alimentación es un derecho humano” e instó a despejar las carreteras para permitir el libre tránsito de vehículos.



Díaz señaló que se remitieron cartas al Ministerio de Defensa, de Desarrollo Rural y Tierras y al de Hidrocarburos, para garantizar el abastecimiento de productos. Hizo notar que Santa Cruz está en plena época de siembra de cultivos del ciclo de verano para producir 1.050.000 hectáreas de soya para usarla como principal fuente de proteína para la producción de pollo, leche, cerdo y carne bovina. “Necesitamos asegurar la siembra. Se han registrado buenas precipitaciones y existen buenas condiciones para producir”, acotó Díaz.



Retraso productivo



Marcelo Pantoja, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), informó de que el bloqueo activado en San Julián, zona este de Santa Cruz, retrasa la siembra de soya, maíz y sorgo, granos indispensables para la dieta animal de pollos, cerdos y ganado bovino.



De la campaña de siembra de dichos cultivos, Pantoja aseguró que el corte de la vía limita el traslado de agroquímicos y de semillas a los campos de producción. De persistir la intransigencia de las personas movilizadas, advirtió que el retraso de las actividades en campo puede impactar en los redimientos de los cultivos en el tiempo de cosecha.



De las proyecciones de siembra, Pantoja manifestó que se perfila superar un millón de hectáreas en soya, 110.000 en maíz y de 38.000 a 40.000 en sorgo. De las exportaciones sectoriales, refirió que están paralizadas por los bloqueos.



Puente aéreo



Según el ministro de Desarrollo Productivo, Wilfredo Rojo, el miércoles, a través del puente aéreo que se tendió para asegurar la provisión alimentaria en las ciudades de La Paz y El Alto, se logró transportar 350 toneladas de productos de primera necesidad, entre carne y verduras, lo que se constituye en un récord desde que se inició el plan de abastecimiento.



El ministro destacó la eficiencia de la logística en el traslado de alimentos desde Beni y Santa Cruz a La Paz y El Alto, ciudades que sufren un cerco por movimientos sociales que se oponen a la presidenta Jeanine Áñez, e impiden el ingreso de carne y verduras.