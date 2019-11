Bloqueos paralizan 70 empresas en el Parque Santiváñez







22/11/2019 - 08:20:08

Los Tiempos.- Setenta empresas que operan en el Parque Industrial Santiváñez se ven impedidas de operar debido a los bloqueos instalados alrededor del complejo. Los empresarios piden a las autoridades que garanticen las operaciones de las industrias.



El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, Gonzalo Molina, indicó que se trata de empresas exportadoras y otras que producen fármacos y alimentos, y que no pueden sacar sus productos al mercado o ingresar con insumos.



“Hemos acudido a la Gobernación para hacer conocer nuestra situación y a la Policía para pedir que habiliten paso a las industrias. Es un derecho constitucional que tenemos”, dijo.



Molina indicó que los puntos de bloqueos son instalados por personas del trópico de Cochabamba y otras zonas lejanas.



El representante indicó que, hace 20 días, unos 5 mil funcionarios que trabajan en el Parque están impedidos de ingresar a su fuente laboral.



“Muchas empresas no podemos sacar nuestros productos. Tenemos compromisos, deberemos pagar aguinaldos. Necesitamos que se habilite con suma urgencia la carretera”, indicó.



Explicó que aún no se calculó el daño económico, pero aseguró que éste repercutirá en los próximos cinco años, porque los contratos se irán perdiendo por incumplimiento.



A esto se suma que YPFB cortó el suministro de gas a las industrias por la rotura de un gasoducto en el trópico de Cochabamba.