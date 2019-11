Sector minero, garantizan la estabilidad







22/11/2019 - 08:17:37

El Día.- El ministro de Minería, Carlos Huallpa, garantizó ayer jueves la estabilidad laboral para todos los trabajadores de ese sector. La decisión fue asumida tras la reunión con representantes de la Federación de Mineros de Bolivia.



Continuidad a sus proyectos. "Vamos a dar nosotros la estabilidad laboral a todos los compañeros mineros a nivel nacional, también vamos a garantizarles la seguridad jurídica y dar continuidad a todos los proyectos que están encaminados", apuntó la autoridad.



Huallpa es ministro del Gobierno de transición de Jeanine Añez y se estima que su gestión dure unos tres meses, y dé paso a un nuevo gobierno elegido democráticamente.



Evitar la burocracia. El ministro también dijo que se agilizarán los trámites para el sector y evitará la burocracia, que se acentuó en la gestión de César Navarro, exministro de Minería.



"El anterior ministro nos ha puesto trabas a los tres sectores; ha habido mucha burocracia, hoy no va ser así, los tramites van a ser en el día, ya no hay eso de vuélvase más tarde, vuélvase mañana, porque eso ha retrasado mucho los trámites", apuntó.



El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, pidió a las autoridades garantizar el suministro de combustible y explosivos para continuar con la producción en los diferentes centros mineros.



"No hay ingreso de insumos, combustible y explosivos por los bloqueos, vamos a pedir una reunión con el ministro de Defensa", refirió.



Llaman a la pacificación. Por otro lado el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, hizo un llamado a todas aquellas personas y organizaciones que se encuentran movilizadas, en contra del gobierno de Jeanine Añez, a dejar las protestas para darle paz al país y dar paso a los nuevos comicios generales.



"No puede faltar el llamado a todos nuestros hermanos que el día de hoy estamos movilizados, creo que hay que darle lo que necesita el país, y eso se llama tranquilidad, pacificación", manifestó Gutiérrez.



Tras la renuncia del presidente Evo Morales y su asilo en México, sus correligionarios iniciaron marchas y bloqueos en varios puntos del territorio nacional para cercar y asfixiar las ciudades, y permitir, según ellos, el retorno del exjefe de Estado.