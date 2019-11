Declaran alerta sanitaria por meningitis en La Paz







22/11/2019 - 07:59:17

Página Siete.- Ante la verificación de siete casos, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) declaró ayer alerta sanitaria por meningitis en La Paz. La institución pide a la población que asuma medidas de seguridad para evitar la transmisión de esta enfermedad.



“Hemos declarado alerta sanitaria porque durante esta gestión ya se han reportado siete casos de meningitis meningocócica”, declaró la responsable departamental del Programa de Vigilancia Epidemiológica del Sedes La Paz, Claudia Salazar.



La alerta departamental -explicó la especialista- tiene el objetivo de que todos los centros de salud y hospitales mantengan la vigilancia ante cualquier caso sospechoso de meningitis.



“Con esto se puede prevenir los efectos colaterales que puede traer la enfermedad”, sostuvo Salazar. La experta detalló que si no se trata a tiempo, el mal puede ocasionar algún grado de discapacidad e incluso la muerte. “Ante este tipo de riesgos, es muy importante atender a tiempo los casos”, resaltó.



Siete casos



“El caso más reciente que se reportó en el departamento de La Paz es el de una niña de ocho años”, puntualizó la responsable departamental. La pequeña paciente está internada desde el domingo 10 de noviembre en el Hospital del Niño.



“Más bien la mamá la llevó a tiempo al establecimiento de salud y allí el diagnóstico fue inmediato. Ahora se encuentra estable”, informó Salazar.



La meningitis meningocócica es una infección bacteriana grave de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Es producida por la bacteria denominada Neisseria meningitidis, que tiene varios cerotipos.



“El cerotipo que más está afectando ahora es el Y. De los siete casos reportados en el departamento, seis son del cerotipo Y, además hay uno de cerotipo C”, sostuvo la autoridad.



El tipo de bacteria que en la actualidad circula en La Paz no es el más agresivo, pero es importante que se atienda esta enfermedad para que los pacientes no sufran complicaciones, recomendó la especialista.



Según los datos del Sedes, esta enfermedad afecta a las personas de todas las edades. “Hemos tenido una niña de cuatro años, una mujer de 54 y un joven de 22, entre otros”.



Los síntomas



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la bacteria se transmite de persona a persona a través de gotitas de las secreciones respiratorias o de la garganta. La propagación de la enfermedad se ve facilitada por el contacto estrecho y prolongado (besos, estornudos, tos, dormitorios colectivos, vajillas y cubiertos compartidos) con una persona infectada.



El periodo de incubación medio es de cuatro días, pero puede oscilar entre dos y 10 días. Entre los síntomas más comunes están la rigidez de nuca, fiebre elevada, fotosensibilidad, confusión, cefalea, vómitos y hemorragia.



“Una vez que se presentan esos síntomas la persona inmediatamente debe visitar un establecimiento de salud”, indicó Salazar. Para identificar la enfermedad y seguir con el tratamiento, seis casos fueron atendidos a tiempo. “Por eso están estables”, indicó. Detalló que falleció una niña de un año y un mes.



El último caso se reportó el 10 de noviembre, después de dos meses del penúltimo paciente. “El primer caso se registró en enero, luego en abril y así sucesivamente. En septiembre se evidenció el sexto caso”, sostuvo.



La profesional recomendó el lavado de manos de forma constante para evitar el contagio de la enfermedad, además evitar la baja de las defensas.



Los síntomas



1 Rigidez de nuca

2 Fiebre elevada

3 Fotosensibilidad

4 Confusión

5 Cefalea

6 Vómitos

7 Hemorragia

8 Escalofríos

9 Náuseas

10 Erupción, pequeñas manchas rojas en la piel (petequias)