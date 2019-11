Longaric cuestiona a Morales por el anuncio de formar comisión de la verdad para verificar fraude







22/11/2019 - 07:38:28

La Razón.- La canciller Karen Longaric cuestionó que el expresidente Evo Morales haya anunciado la formación de una comisión de la verdad para verificar si hubo o no fraude en las elecciones generales del 20 de octubre, cuando en el país está en curso un diálogo para la pacificación y nuevas elecciones.



"Yo no entiendo qué comisión de la verdad porque aquí los organismos internacionales como Naciones Unidas, Unión Europea, OEA, además de la Conferencia Episcopal de Bolivia, están guiando una mesa de negociaciones para la pacificación del país", sostuvo.



De esa forma respondió a Morales, quien desde su asilo en México anunció la formación de esa comisión de la verdad con participación de "personalidades internacionales" para verificar si hubo o no un fraude electoral. El expresidente aseguró que estudios independientes descartan irregularidades.



Una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) detectó varias irregularidades en ese proceso que le dio la victoria en primera vuelta al también líder de los cocaleros, luego que cívicos y la oposición alertaban de un fraude. Esas denuncias activaron una serie de protestas que derivaron en la renuncia de Morales.



El gobierno transitorio de Jeanine Áñez tiene la misión de pacificar el país y convocar a nuevas elecciones, sin embargo -advirtió- hay una “franca decisión de parte de Evo Morales de poder desestabilizar la paz interna".



Cochabamba, El Alto y La Paz centraron lo más violento de los conflictos tras la dimisión de Morales. Diferentes sectores sociales defiende la exadministración y rechazan la liderada por Áñez.