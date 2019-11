Pese a radicales del MAS, se perfila pacto para comicios sin Evo Morales







Página Siete.- A pesar de la postura del “ala radical” del MAS, dirigida por Adriana Salvatierra, se perfila un pacto entre el Gobierno y el bloque concertador del masismo para viabilizar los proyectos de ley para designar nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y convocar a elecciones sin las candidaturas de Evo Morales y Álvaro García Linera.



Salvatierra pide el retorno de Evo Morales, asilado en México hace 10 días, para que participe en los próximos comicios. El ala concertadora, liderada por Eva Copa, presidenta del Senado, apuesta por pacificar el país, evitar más muertes y la realización de prontas elecciones.



No obstante, el ala conciliadora -tras intensas negociaciones- resolvió respaldar la propuesta del Gobierno: anular las elecciones del 20 de octubre, llamar a nuevos comicios sin Evo Morales y designar a nuevas autoridades electorales.



El senador Omar Aguilar señaló que para pacificar el país no es conveniente el retorno de Morales ni que participe en las próximas elecciones. “Hay importantes consensos. En lo personal digo que Evo no debe ir a comicios y así entendieron varios de mis colegas”, expresó.



Su colega Sonia Chiri señaló: “ No es conveniente la participación de Morales por la pacificación del país y por su seguridad. Hay otros actores que deben estar en los comicios”, manifestó la legisladora.



La postura del ala radical del MAS impidió que por la mañana la Comisión de Constitución del Senado, presidida por Óscar Ortiz, redacte y apruebe en consenso los proyectos de ley para viabilizar los comicios. El MAS solicitó un tiempo para lograr un consenso unánime al interior de su bancada.



“Se han depuesto actitudes, se ha cedido con el fin de viabilizar y eso debería ser el compromiso de un senador si se quiere trabajar por el país”, afirmó la senadora Linet Conde, del bloque conciliador, quien expresó que algunos legisladores “deben entender” que se debe trabajar por Bolivia.



Hasta mediodía no arribaron a ningún acuerdo. Por la tarde, a las 16:00 se presentó en la Asamblea Legislativa el equipo de mediadores, conformado por los representantes de la Iglesia Católica y el embajador de la Unión Europea, León de la Torre. La misión: conocer las “trabas” que impiden cerrar un acuerdo con el Órgano Ejecutivo.



Los dos bloques de legisladores del MAS, tanto de diputados como de senadores, expusieron sus argumentos al equipo de mediadores. Salvatierra, de rato en rato, abandonaba la reunión para hacer consultas, aunque se desconoce a quién.



La reunión duró casi cuatro horas. El obispo Aurelio Pesoa informó que la finalidad de su visita era lograr un entendimiento. “Es importante escucharnos con sinceridad y honestidad y decir nuestras preocupaciones”, dijo Pesoa, quien señaló que se evidenciaron posturas divididas, por lo que anunció que las reuniones continuarán.



Copa reveló que hubo momentos de tensión, pero con la presencia de la comisión mediadora “las cosas están más calmadas y se comenzará a trabajar por tiempo y materia”, para lograr una ley de consenso entre todos los frentes políticos.



A los pocos minutos, enterado de que concluyó la reunión del MAS con los mediadores, se hizo presente el senador Ortiz con la misión de instalar sesión de comisión para trabajar la ley de nuevas elecciones. El legislador esperó a sus colegas en el salón Andrés Ibáñez.



Luego de 15 minutos, los senadores del MAS comenzaron a llegar de a poco, para participar en la sesión. No obstante, la sesión parecía quedar en duda, dado que no llegaban los senadores Ciro Zabala y Adriana Salvatierra, miembros titulares de la comisión. Tras varios minutos de espera arribó Zabala y de forma inmediata se instaló la sesión sin la participación de Salvatierra.



La reunión fue corta. Luego de un breve debate, decidieron declarar un cuarto intermedio hasta las 9:00 de hoy para afinar y ver los mecanismos de selección de los nuevos vocales que organizarán el nuevo proceso electoral.



Los legisladores de la oposición y del oficialismo consideran que las leyes serán sancionadas este sábado, debido a que el acuerdo con el Movimiento Al Socialismo permitirá -indicaron- que el pleno del Senado apruebe este viernes la norma y la remita a Diputados para su posterior sanción.



Puntos de encuentro y otros detalles del proyecto



Nulidad El proyecto de la presidenta transitoria Jeanine Añez establece “Declarar la nulidad del proceso electoral de elecciones generales del 20 de octubre 2019”.



Vocalías La propuesta de Añez busca que vocales del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales electorales departamentales sean designados por un periodo de seis años. No obstante, sobre este punto aún se discute en la Comisión de Constitución del Senado, porque hay la propuesta para que los vocales sean elegidos para administrar los comicios nacionales y las subnacionales, informó el senador Óscar Ortiz.



Saneamiento El proyecto de ley de Añez contempla que el Tribunal Supremo Electoral, a través del Sereci, “realizará las tareas de saneamiento del padrón electoral para las elecciones generales 2020”. “La actualización, contrastación y validación de los datos del Padrón Electoral Biométrico tendrá por objeto evitar duplicidades, datos incompletos, eliminación de difuntos, errores y otras inconsistencias que afecten a su integridad y transparencia”, se lee en el documento. Sobre el punto, Ortiz indicó que hay consenso.



Cesación Ortiz también indicó que hay acuerdo en la propuesta de cesar de sus cargos a todos los vocales electorales tanto del Tribunal Supremo Electoral como los tribunales departamentales.



Primarias En el proyecto de Añez se contempla que para las elecciones generales 2020-2025 no se aplicarán las disposiciones de los artículos 29 y 30 de la Ley N° 1096 de Organizaciones Políticas, referidas a las elecciones primarias, ni otras disposiciones contrarias a la presente ley.



Postulaciones El proyecto de Añez plantea que las candidaturas para las elecciones generales serán presentadas por las organizaciones políticas o alianzas reconocidas ante el Órgano Electoral Plurinacional, en la fecha definida en el Calendario Electoral.