Evo anuncia proceso contra Kaliman y denuncia que exjefe de la FAB atentó contra su vida en incidente del helicóptero







22/11/2019 - 07:28:11

La Razón.- El expresidente Evo Morales ha vuelto a salir al frente, esta vez para anunciar una demanda en contra de la actual y ex cúpula militar comandada por Willams Kaliman, quien se había declarado “soldado del proceso de cambio” y el 10 de noviembre le dio la espalda y le sugirió dimitir, lo que luego sucedió para dar fin a su gobierno de casi 14 años.



No fue todo. Denunció desde su asilo en México que el excomandante general de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Terceros “atentó” contra su vida en el incidente del helicóptero en la localidad de Colquiri, La Paz, donde entregó una carretera, el 4 de noviembre.



Morales se refirió este jueves a su pérdida de confianza en la entidad castrense luego de las intervenciones combinadas con la Policía a las protestas sociales que convulsionan varios puntos Bolivia, entre ellos Senkata, El Alto.



“Yo tenía confianza en las Fuerzas Armadas”, dijo, aunque señaló que “se juegan algunos comandantes a quién pone más, eso me ha sorprendido. Eso no he podido entender”.



“Me duele ver lo que compramos de Francia y de China disparando a mis hermanos, siempre he dicho que este equipamiento no es contra el pueblo, es para prestarle servicio al pueblo”, señaló en una entrevista con la cadena internacional RT, aunque luego dijo que está convencido de que “no son todos”.



Aseguró que “algunos oficiales” pidieron no salir a las calles para contener las protestas, pero no pudieron evitar las órdenes superiores por efecto de la subordinación y el acatamiento de las órdenes. En ese marco, anunció una demanda contra los jefes militares y los exjefes.



“Estos delitos de lesa humanidad no van a quedar en la impunidad, vamos a hacer gestiones, ya estamos empezando las demandas correspondientes porque estos comandantes traidores (como) Kaliman se parece a (Luis) García Meza. No entiendo, en horas ha cambiado de mentalidad”, cuestionó.



Kaliman había destacado en reiteradas ocasiones el crecimiento económico del país y los avances logrados en diversos ámbitos. Llamó “hermano” a Morales por todo el aporte de su gobierno a la entidad castrense y dijo que ésta nació y morirá “anticolonialistas” tras criticar a los “antipatrias”.



El incidente del helicóptero



Morales también se refirió al incidente que tuvo con el helicóptero presidencial durante “una pequeña llovizna” en Colquiri y dijo que “estaba pensando que era algún problema, pero ahora estoy convencido de que es un atentado”.



Contó que con ese tipo de aeronaves y el avión presidencial había franqueado condiciones climáticas mucho más adversas como fuertes ventarrones, lluvias y densa nubosidad, que aquella llovizna que ese día cayó en ese lugar.



Se mostró sorprendido por las características del incidente en el que tuvo que aterrizar de emergencia luego del despegue por el dañó en el rotor de la cola de la aeronave.



“Después ya me he dado cuenta que el general comandante de las Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Terceros es el que ha hecho este atentado”, dijo, aunque no mostró pruebas.



Fue más allá. Contó que Luis Camacho, uno de los cívicos que lideró las protestas en su contra, había anticipado “que el lunes van a ver como Evo se va a caer, vamos a mostrar en video”.



“En la noche, después de que salvamos la vida por el tema del helicóptero, no mostró nada. La gente en vano ha esperado que hay documentación (de denuncias), creo que él quería mostrar cómo Evo se ha caído con helicóptero, como Evo ha muerto”, sostuvo.



También dijo que hubo “chantaje” y “amenazas” en contra del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para “reconocer” mediante una resolución a la nueva presidenta Jeanine Áñez frente al vacío de poder que se había generado tras su salida.



Este tipo de acciones, según el expresidente, van en contra de “miembros de las distintas instituciones del Estado si no se doblegan, si no se someten".