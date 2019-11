The Strongest ensaya con Sagredo y Calero en la formación titular





21/11/2019 - 23:20:13

La Razón.- Con las inclusiones de José Sagredo, por el lateral izquierdo, y Moisés Calero, en la ofensiva, este jueves el plantel de The Strongest cumplió una práctica de fútbol de 90 minutos, en la que el director técnico Mauricio Soria volvió a ensayar el once titular con ambos jugadores.



Sagredo jugó todo el encuentro en esa posición en reemplazo de Marvin Bejarano, quien estuvo en el equipo B; mientras que Calero hizo dupla con Harold Reina.



Soria hizo de árbitro en el partido, en el que matizó con bastantes instrucciones para ambos lados, con la asistencia de Raúl Justiniano. En el mismo entrenamiento, también volvió a ensayar con Gabriel Valverde como lateral derecho y puso a Eduardo Demiquel como uno de los centrales.



El equipo titular estuvo conformado ayer por: Pedro Galindo; Valverde, Fernando Marteli, Demiquel y Sagredo en defensa; Raúl Castro, Diego Wayar, Walter Veizaga y Ramiro Vaca en el mediocampo; Reina y Calero jugaron en ofensiva.



El equipo B, estuvo conformado por: Daniel Vaca; Saúl Torres, Johnjairo Villegas, David Checa y Bejarano en defensa; Jhasmani Campos, Richet Gómez, Agustín Jara y Rudy Cardozo; Ricardo Clarke y Jair Reinoso en ofensiva.



El plantel gualdinegro continuará mañana sus entrenamientos, con la perspectiva de viajar a Santa Cruz, para jugar el domingo ante Guabirá en Montero, desde las 15.00.