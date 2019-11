Jugadores y socios se hacen cargo de San José







21/11/2019 - 23:19:21

El Deber.- Jugadores, cuerpo técnico y socios asumieron la conducción del club San José tras la renuncia a la presidencia de Jorge García. El objetivo inmediato es busca recursos económicos para pagar viejas deudas y evitar que la justicia deportiva le quite más puntos en mesa.



Este jueves, tras una reunión entre socios y jugadores se determinó que el vicepresidente, Carlos Estrada, busque un acercamiento ante la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para gestionar recursos, pagar y evitar nuevas sanciones que perjudiquen al club. Como representante de los socios estuvo Nilda Morales, además del director técnico del primer plantel, Miguel Ponce.



El capitán del equipo Didi Torrico dio la tranquilidad a la hinchada de San José al comunicar que el equipo se mantendrá, pese a los cuatro meses de sueldos pendientes, y con la convicción de asegurar la clasificación a un torneo internacional.



Acreedores



Miguel Suárez ($us 16.000), Yasmani Duk ($us 24.500) y Gustavo Salvatierra ($us 8.250) son los jugadores que demandaron al club por deudas. El pasado martes el equipo perdió tres puntos por no cancelar a los acreedores.