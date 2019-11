Esperan que los Juegos Bolivarianos de la Juventud no sean postergados





21/11/2019 - 23:18:09

Los Tiempos.- El Comité Olímpico Boliviano (COB) y el Comité Organizador de los I Juegos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2020 (Cobol) buscan que las obras y organización del evento no sufran retrasos y se desarrollen del 17 de abril al 1 de mayo, como está previsto de inicio.



El presidente del COB, Marco Arze, explicó que la Alcaldesa de Sucre, Rosario López, que ahora también es la titular de Cobol, desde que era presidenta del Concejo Municipal de Sucre, apoyó a los Juegos, cuando gestionó la partida presupuestaria para la organización del evento.



“La idea es que se mantengan las fechas, esperemos que sea posible, aunque el panorama no es muy alentador, sobre todo teniendo en cuenta que hay todavía mucho trabajo por hacer. Ella va a intentar que se pueda llegar dentro de esta fecha, personalmente lo veo un poco difícil, porque estos días fueron muy complicados, no se avanzaron en las obras, pero si encontramos una fórmula apoyaremos esa idea”, aseguro Arze a los medios paceños.



El dirigente olímpico aseguró que una vez que se tenga nuevamente todo definido se comunicará a todas las delegaciones, para que puedan preparar todo el tema logístico, para movilizar a más de un centenar de personas.