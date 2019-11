Posesionan a Roberto Rojas como gerente de la CNS: Anuncia una reingeniería de la institución







21/11/2019

La Paz, (ABI).- El ministro de Salud, Aníbal Cruz, posesionó el jueves a Roberto Rojas, como gerente general de la Caja Nacional de Salud (CNS), con la premisa de fiscalizar esa entidad aseguradora.



"Desde mañana reúnase con su sector y desde pasado manos a la obra porque no nos va alcanzar el tiempo (...) Le invito a iniciar la fiscalización a todos los procesos correspondientes que se llevaron a cabo en la Caja Nacional", dijo Cruz en el acto de posesión de la nueva autoridad.



El ministro explicó que la CNS tiene muchas falencias estructurales que datan de hace mucho tiempo, por ejemplo, en los recursos económicos que fueron mal invertidos y en la compra de insumos con sobreprecio, hechos que deben ser investigados.



La autoridad cuestionó la puesta en marcha de la Ley 1189 de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la CNS, y aseveró que respondió al proceso electoral del Gobierno del expresidente Evo Morales.



El titular de Salud invitó a Rojas a realizar una "reingeniería" en la CNS y atender todos los requerimientos de esa entidad aseguradora, que alberga a más de 3 millones de afiliados.



"El mandato para el doctor Rojas es que él ha venido a administrar soluciones y no problemas", agregó.



Por su parte, el flamante gerente de la entidad, quien es trabajador de esa institución con una antigüedad de más de 11 años y de especialidad neurocirujano, además exsecretario del Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes), en dos oportunidades, agradeció la confianza del Ministro de Salud y se comprometió a trabajar para lograr que sea la mejor no solo de Bolivia sino de América Latina.



"Conozco la problemática de la Caja Nacional de Salud, y los proyectos que están bien elaborados deben seguir adelante porque lo bueno hay que conservarlo, pero tengo entendido que hay otros que tienen indicios de corrupción, y se investigará caiga quien caiga", señaló.