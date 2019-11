UE garantiza al MAS que no será excluido de los próximos comicios





21/11/2019 - 22:12:43

La Paz, (ABI).- El embajador de la Unión Europea (UE) en Bolivia, León de la Torre, informó el jueves que en reunión con la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) garantizó que ese instrumento político no será excluido de las próximas elecciones, y se le pidió que llame a sus organizaciones a dejar de lado las movilizaciones por la pacificación del país.



"Una reunión muy interesante, muy fructífera con la bancada del MAS, para conocer sus preocupaciones, les hemos transmitido nuestro compromiso por un proceso electoral limpio y transparente, con sus garantías constitucionales para que no exista la supresión política alguna y colaborar en todo lo que nos han pedido", dijo en improvisada conferencia de prensa.



El grupo de facilitadores encabezado por la Iglesia Católica junto a representantes de las Naciones Unidas y la Unión Europea lleva adelante reuniones con varios actores políticos, sindicales y de la sociedad civil, en busca de pacificar el país y orientar sus pasos hacia unas elecciones transparentes.



De la Torre explicó que en el encuentro con el MAS se analizaron varios temas, tales como sus pedidos de salvoconductos, garantías judiciales para todas las exautoridades, desmovilización del Ejército, entre otros, y también se les pidió que llamen a sus organizaciones a desmovilizarse y pacificar el país.



"Si se reduce la actividad social, entonces también se reduce la presencia militar", añadió.



Para el embajador es momento del reencuentro entre los bolivianos, que si bien tienen sus diferencias y el derecho a movilizarse, también deben reflexionar que esas acciones no deben ser violentas porque reciben la misma respuesta.



"Hacemos un llamado a todos a que reconsideren y que entiendan que la reconciliación de Bolivia es lo primero, que hagan un llamado a la paz y a la convivencia pacífica", enfatizó.



Anunció que en las próximas horas las UE seguirá con los encuentros con políticos, dirigentes e instituciones de derechos humanos, entre otros, en el intento por mediar para que se encuentre la paz que Bolivia necesita.



Por su parte, la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, calificó de "muy importante" la reunión con la UE porque fortaleció al MAS y permitirá a sus organizaciones realizar manifestaciones pacíficas y sin temores a represalias.