Extraditarán a Brasil a 13 implicados en narcotráfico con Pedro Montenegro a la cabeza







21/11/2019 - 18:01:12



La Paz, (ABI).- El Gobierno de transición dará curso al pedido de Brasil y extraditará a 13 implicados en narcotráfico, entre ellos Pedro Montenegro, quien tenía influencia en unidades policiales, informó el el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.



El ministro lamentó que la documentación de esas solicitudes de extradición no se encuentre en los archivos correspondientes.



"Tenemos trece solicitudes de extradición que habría hecho el Gobierno del Brasil al Gobierno boliviano y extrañamente no existe ninguna de estas extradiciones en nuestros archivos", indicó.



Explicó que la Embajada de Brasil solicitó la extradición de 13 personas y que ya existe el visto bueno para hacerlo como corresponde. "Hemos pedido al Ministerio de Justicia que agilece la extradición".



Dijo que no solo hubo 14 solicitudes, sino que "no hay en los registros porque la Embajada nos ha enviado números y fechas y no hay. Todo debería estar registrado en Cancillería. Esto es gravísimo porque muestra que se ha estado protegiendo el narcotráfico", enfatizó.



Dijo que extraditar a estos nercotraficantes muestra con claridad la línea que tiene el gobierno en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Los extraditables son: Pedro Montenegro Paz; Jesús Einar Lima Lobo Dorado; Rolin Gonzalo Parada Gutiérrez; Marivaldo Antonio Da Silva, quien está detenido con el nombre falso de Mariano Luis Tardelli.



Elivelto Gomes Zucoloto; Lidia Cayola Mosquera; Blanca Berrios Miranda; Escandar Yañez Salinas; Luis Carlos López; Eliseu Schmitt; Henry Sanjinés Valdez; Celso Rodríguez de Matos; Joelcio Marques de Sauza, quien utiliza los nombres falsos de Carlos de Jesús y Carlos Roberto de Jesús; Carlos Hernando Gutiérrez Buitrago; Ramiro Condori Aguilar y Gilmar José Bassegio.