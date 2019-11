Bolivia protesta ante México por violación de los principios del asilo político







21/11/2019 - 15:28:06



La Paz, (ABI).- Bolivia presentó el jueves una "nota de protesta categórica" ante el Gobierno de México por la violación de los principios del asilo político, en referencia al caso del expresidente Evo Morales quien se encuentra en ese país en condición de asilado.



"Hoy día le pedí a la embajadora de México que me visite para entregarle una nota de protesta categórica del Gobierno de Bolivia a México, manifestando nuestra preocupación porque se está rompiendo todos los principios del derecho de asilo político", dijo la canciller Karen Longaric, de acuerdo con un reporte de Bolivia Tv.



Morales tras su renuncia a la presidencia del país decidió pedir asilo a México, el cual le fue concedido; sin embargo, desde ese país realiza declaraciones que según el Gobierno de transición llaman a la violencia y no contribuyen a la pacificación que se busca en territorio nacional.



Longaric señaló que se ha violentado una resolución de las Naciones Unidas de 1967 que expresa que el asilado político no puede por ninguna circunstancia expresar algún comentario político del país que ha salido.



La diplomática afirmó que Bolivia esperará en los próximos días una respuesta del Gobierno de México que dijo tolera las declaraciones de Morales que generan inestabilidad e intranquilidad en el país.



"La nota que se ha entregado a la Embajada de México es en sentido de que están rompiendo, violando los principios del asilo político permitiendo al señor Evo Morales que manifieste reiteradamente expresiones en contra del Gobierno", manifestó.



Aclaró que la nota no se orienta a pedir el revocatorio del asilo porque Morales "no es perseguido por nadie" y recordó que fue el exmandatario quien por una decisión personal abandonó el país el 12 de noviembre.



El expresidente mediante su cuenta en Twitter y declaraciones a la prensa internacional realiza desde México un llamado a sus seguidores a la recuperación del proceso y acusa al Gobierno de transición de ser "golpista", lo que genera un clima de violencia e inestabilidad en Bolivia que busca salir de la crisis política.