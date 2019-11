Dirigencia alteña pide justicia por sus caídos y culpa a infiltrados por generar violencia







21/11/2019 - 14:51:59

Erbol.- La dirigencia de una de las Fejuve de El Alto, a la cabeza de Fernando Condori, pidió que se haga justicia por los fallecidos en los sucesos de Senkata del pasado martes.



Asimismo, el dirigente dijo que la violencia generada en la planta de YPFB fue responsabilidad de infiltrados y no así del pueblo alteño.



El martes se registró un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad en alrededores de la planta. Movilizados derrumbaron parte del muro y provocaron incendios, mientras que militares intervinieron en el sector. El saldo. confirmado por el Ministerio Público es de ocho fallecidos.



Condori, que asumió el cargo recientemente, dijo que los alteños fueron masacrados por las Fuerzas Armadas, “sólo por bloquear”. Recalcó su pedido de justicia y pidió que el Estado se haga cargo de las muertes.



Aseguró que quienes incitaron a la violencia en Senkata son personas infiltradas que se las tiene que juzgar. Señaló que ya existe siete detenidos a quienes se les ha encontrado credenciales del MAS.



El dirigente aseveró también que “vándalos infiltrados” fueron los que aprovecharon de la situación del martes para atacar la casa de la familia de la alcaldesa Soledad Chapetón. Negó que el pueblo alteño haya protagonizado esos actos de violencia.



Condori sostuvo que su Fejuve no tiene tintes políticos, no obstante, exigió la renuncia de la Alcaldesa porque considera que no se ha sumado al sentimiento de El Alto en esta coyuntura.



Criticó que el Gobierno transitorio esté impulsando la convocatoria a elecciones después de que hubo muertos.



Condori dijo, sin embargo, que está dispuesto a dialogar con las autoridades, pero primero requieres que se den garantías a la dirigencia y también que se tenga el concurso del Distrito 8, donde se encuentra Senkata.