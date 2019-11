Redes sociales sobre Evo: Ya está rayado, ahora escuchó Lamento Boliviano cuando estaba en la escuela







21/11/2019 - 13:04:04

Las redes sociales explotaron después que un diario publicó que Evo Morales escuchaba cuando era niño la canción "Lamento boliviano".



"Bolivia ya no es como antes. Quiero decirles con mucha sinceridad, con absoluta transparencia. Cuando yo era niño de la escuela, mis profesores me hacían cantar lamento boliviano", publica El Deber.



Morales se refirió a una canción de la banda argentina Enanitos Verdes lanzada en 1994, cuando él ya tenía 35 años y era líder de los cocaleros.



Evo Morales nació en 1959 en Orinoca (Oruro). La canción a la que hace referencia se publicó el mismo año en el que fue elegido líder de la Confederación de Productores de Coca del trópico cochabambino y tres años antes de entrar formalmente a la política como diputado nacional.



Las redes no perdonan y de inmediato respondieron con bromas, burlas y memes.



La mayoría coincide en que "el hombre está loco" o "desesperado" que "perdió la chaveta" y otros adjetivos.



Morales sigue apareciendo en la prensa internacional con declaraciones contradictorias sobre todo lo sucedido con su renuncia y ahora complementa con un hecho totalmente irracional: haber escuchado Lamento Boliviano cuando era niño.