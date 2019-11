Gobernación cruceña: Evo Morales está mostrando su verdadera cara al instar a la violencia







21/11/2019 - 12:42:44

Santa Cruz.- El secretario general de la gobernación cruceña, Roly Aguilera, dijo que Evo Morales está exponiendo la verdadera cara, de un hombre que no le gusta la democracia y el respeto a las leyes.



“El expresidente Evo Morales está exponiendo su verdadera cara y por eso exigimos que deje la política que ha llevado adelante estos últimos 14 años, de confrontarnos entre bolivianos cuando la población boliviana en su conjunto está pidiendo la pacificación”, dijo, según reporte de radio Fides Santa Cruz.



“El ex presidente Evo Morales pueda convocar a una pacificación, es su deber como ciudadano boliviano, como ex presidente, de hacerlo, él está instando a la violencia interna, está provocando muertes en territorio nacional por lo tanto exigimos, que el ex presidente que está provocando muerte en territorio nacional, que cumpla su palabra al pedir asilo de llevar adelante una pacificación interna con su traslado a México”, indicó.