Gobierno dispuesto a derogar decreto pero demanda levantar bloqueo en La Planta de Senkata







21/11/2019 - 12:24:46

La Paz, (ABI).- El Gobierno está dispuesto a derogar el Decreto Supremo 4078, que exime de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas (FFAA) en caso de "legítima defensa o estado de necesidad", si eso significa avanzar en el diálogo con los sectores movilizados, principalmente los que bloquean el acceso a la planta de Senkata en la ciudad de El Alto.



Así lo afirmó el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano al explicar que ese planteamiento fue expresado a los sectores movilizados en y, como contrapropuesta, se les pidió analizar la posibilidad de desbloquear la planta de Senkata, cuyo cerco castiga a la ciudadanía de El Alto y La Paz con la falta de gasolina, diésel y Gas Licuado de Petróleo (GLP).



"Podemos derogarlo, no es una charla de sordos, lo derogamos, damos un paso. ¿Ustedes qué paso van a dar para que sigamos en el diálogo?", señaló Justiniano, en entrevista con la red ATB, en relación a parte de las conversaciones que se tuvieron con los sectores movilizados, quienes aceptaron consultar la propuesta con sus bases.



Dijo que en las próximas horas se prevé tener una nueva reunión con los sectores movilizados, en la que se espera tener una respuesta a la propuesta y avanzar significativamente en una solución al conflicto.



Lamentó las muertes que se registraron en el último operativo para sacar combustibles de la planta de Senkata, pero aclaró que las autopsias evidenciaron que los decesos no fueron por armamento militar, por lo que pidió a la Fiscalía agilizar las investigaciones para determinar la procedencia de los disparos que cegaron la vida de esas personas.



Además, confirmó que una de las muertes se produjo por dinamita, es decir que el accionar militar no fue el causante de ese fallecimiento.



"El uso de la fuerza militar fue absolutamente proporcional", subrayó Justiniano, al indicar que las Fuerzas Armadas solo actuaron cuando se derribó el muro de la planta de Senkata y se procedió a quemar tres minibuses en su interior, porque esos actos de vandalismo pudieron desatar una reacción en cadena de importantes dimensiones en una factoría altamente inflamable.