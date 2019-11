Estudiantes universitarios de Venezuela se concentran para marchar y pedir a las FF.AA que se ponga a lado de la Constitución







21/11/2019 - 11:27:42

Venezuela.- Estudiantes de todas las universidades de Venezuela comenzaron este jueves a concentrarse en la plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela para comenzar la marcha hacia el complejo Militar Fuerte Tiuna, en Caracas donde pedirán a las FF.AA. que se pongan al lado de la Constitución.



Los jóvenes no han revelado cuál será la ruta que tomarán para llegar hasta el punto final, aunque adelantaron que saldrán por la entrada Tamanaco de la universidad, que se encuentra rodeada de militares, informa el diario El Nacional.



El Colegio de Enfermería de Caracas se sumó a la convocatoria para respaldar a los universitarios. Desde hace semanas, diversos sectores se han acompañado en las calles para unir sus esfuerzos en la lucha y exigencia de respeto de sus derechos.



“Estamos dándole el apoyo al valiente movimiento estudiantil que forma parte de esta gesta histórica que libramos los venezolanos como una manera de visibilizar el descontento que sentimos y el deseo profundo de que en Venezuela haya cambios políticos que permitan reinstitucionalizar el país”, manifestó a TV Venezuela.



Contreras pidió a los venezolanos que acompañen a los estudiantes y se movilicen todos los días para decirle a Nicolás Maduro que en Venezuela no lo quieren en el poder.



Denuncian amedrentamiento



Rafael Punceles, consejero universitario de la Universidad Católica Andrés Bello, denunció que presuntos colectivos adeptos al chavismo los amedrentaron cuando salían en un autobús desde la casa de estudios hacia la UCV.



“Desde la Universidad Católica nos tomaron fotos, nos persiguieron, nos mandaron fotos para evitar que saliéramos porque ellos saben lo que implica que los estudiantes estemos en las calles, ellos saben lo que implica que el pueblo se una para exigir libertad y democracia en la calle”, declaró.



La secretaria general de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Lustay Franco, exigió destrancar el juego político del país y afirmó que el movimiento estudiantil no se va a ir de Venezuela.



“Para que podamos tener exigencias coherentes, debe existir un plan de la nación. Aquí se fraccionó el país el 20 de mayo de 2018, existe una ilegitimidad de origen y nosotros vamos a avanzar”, enfatizó.