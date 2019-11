Robert Blanco: Tengo miedo, el país no está como para jugar fútbol





21/11/2019 - 08:01:03

Página Siete.- "Tengo miedo, el país no está como para jugar fútbol", esa fue la contundente frase que lanzó ayer Robert Blanco, vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol para sugerir que el torneo Clausura no vuelva en medio de la convulsión social que aún vive el país.



“Con todo lo que está pasando en el país, porque están poniendo dinamitas en los puentes, los muertos que siguen habiendo y las amenazas, no podemos jugar. Tengo miedo, el país no está como para jugar fútbol”, advirtió el dirigente cruceño.



Blanco responsabilizó a la FBF de lo que pueda pasar en caso de que se dé luz verde al certamen. “Como se nos está dejando de lado a los clubes, toda la responsabilidad será de la federación”, alertó Blanco, entrevistado por Deporte Total.



Bolivia cumplió ayer un mes en una grave crisis política y social tras unas fallidas elecciones generales, con una treintena de fallecidos, más de setecientos heridos.