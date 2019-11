Clausura: Gobierno apoya la vuelta del fútbol







21/11/2019 - 07:59:57

El Diario.- La Federación Boliviana de Fútbol ha encontrado receptividad en las autoridades de gobierno con las que ayer se entrevistó y en las próximas horas se confirmará la reanudación del Torneo Clausura o no.



Ayer, el Presidente de la FBF, César Salinas, se reunió con el Ministro de Gobierno, Jerjes Justiniano, además del Ministro de Deportes, Milton Navarro, en la Casa Grande del Pueblo.



“Hasta el momento no se tiene de manera oficial el retorno del fútbol, pero sí se está trabajando en eso, en un acuerdo con los clubes”, afirmó el Ministro de Deportes, quien fue el único que confirmó algunos detalles de la reunión a los medios de comunicación.



“Nosotros estamos predispuestos, aún no se puede decir si se reanuda o no. De acuerdo a la Ley del Deporte y la Constitución Política, nosotros vamos a brindar la seguridad de acuerdo a la competencia que tenemos, espero que no se conflictuen los clubes”, agregó Navarro, tras la reunión con la FBF.



“Los campos deportivos se tienen que abrir, a lo que nos compete es darle la seguridad, pedimos de que la población pueda coadyuvar a la normal participación de los equipos”, acotó el Ministro Navarro.



El Gobierno reafirmó su decisión de otorgar la seguridad correspondiente a los clubes, en los escenarios deportivos, pero dejó la decisión de reanudar o no el Torneo Clausura, a la dirigencia del fútbol nacional.



En medio de estas gestiones, un tema que preocupa a la dirigencia del fútbol es la postura que ha asumido FABOL, de que se juegue el torneo Clausura desde este fin de semana, pero pusieron como condición solucionar los problemas del club Sport Boys que no se entrena, no tiene técnico y tiene cinco meses de deuda a sus jugadores.



“La posición es que todos queremos jugar pero que se den las condiciones para todos y eso incluye que hay que resolver el problema con Sport Boys y si el presidente lo ha resulto entonces la pelota empezará a rodar el domingo”, declaró el secretario general de la agremiación de jugadores, quien ayer sostuvo conversaciones con el titular de la FBF. Los dirigentes de Fabol no pudieron venir a La Paz por problemas en el transporte aéreo.