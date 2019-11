Arce: Los clubes deben garantizar la seguridad a los jugadores y al público







21/11/2019 - 07:57:52

El Deber.- El capitán de Bolívar, Juan Carlos Arce, apuntó que son los clubes y la dirigencia nacional los responsables de dar las garantías de seguridad para los jugadores y el público para asistir a los partidos en caso de la reanudación del torneo Clausura, mientras continúan los conflictos sociales en el país. El referente académico enfatizó que “primero está el país y después el fútbol”.



“Estamos aptos para jugar, no tenemos excusas si se toca jugar, pero hay que ser conscientes que hay arreglar la situación que está viviendo el país y luego los clubes, el poder brindarle seguridad no solo al bolsillo del jugador sino a la gente que puede ir al estadio”, mencionó en rueda de prensa.



“Como jugadores hemos pedidos que se den las garantías necesarias para reiniciar el campeonato, que la gente de Sport Boys pueda terminar las deudas que tiene, lo mismo que San José (…), pero como dije para mí sigue siendo en segundo plano el fútbol por lo que está viviendo el país”, agregó el delantero cruceño.



Arce reiteró que los responsables de seguridad son clubes y la dirigencia nacional, y posteriormente es el Estado con los efectivos de la Policía para la conclusión del torneo con sus 10 jornadas pendientes.



“El fútbol está pagando, no por los conflictos del país, sino porque se comenzó un torneo que no es de los mejores”, señaló.



Mencionó que están a la espera de las instrucciones de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) en caso de ingresar a un paro en solidaridad por la deuda de Sport Boys que debe a sus jugadores casi cinco sueldos, casi lo mismo que pasa en San José.



Vigevani tramita su licencia pro



El técnico argentino César Vigevani se ausentó a Argentina para hacer los trámites de su licencia pro como entrenador para poder dirigir en Copa Libertadores de América. El timonel confía en seguir en la academia. El equipo celeste entrenó bajo el mando de Marcelo Revuelta, asistente técnico.