Banco Central abonó Bs 520,8 millones en los días de conflicto







21/11/2019



El Deber.- El Banco Central de Bolivia (BCB) realizó el desembolso de Bs 520,8 millones para proyectos estatales, según datos recabados de la página web de la entidad. Estos recursos fueron entregados entre el 8 y 13 noviembre, cuando el país vivía un paro cívico indefinido. Desde el ente emisor indicaron que la entrega ya estaba prevista y que se realizaron dentro de un cronograma preestablecido.



Cabe recordar que después de las elecciones del 20 de octubre el país vivió jornadas de protesta. Durante 21 días la población acató un paro que exigía nuevos comicios y rechazaba los resultados que daban como ganador al entonces presidente, Evo Morales, en primera vuelta. Durante este periodo las protestas callejeras denunciaron un fraude electoral. La denuncia masiva fue corroborada después por la Organización de Estados Americanos (OEA), que tras una auditoría desveló irregularidades.



Luego, el jefe de Estado renunció el 10 de noviembre dejando un vacío de poder. Dos días después, Jeanine Áñez asumió como presidenta interina con la misión de convocar nuevas elecciones, en un ambiente que todavía es conflictivo.



Así, en este entorno crítico, el Banco Central de Bolivia (BCB) realizó cinco desembolsos para proyectos estratégicos.



Antes de que se iniciara el conflicto, el proyecto hidroeléctrico Ivirizu recibió dinero. El BCB informó de que realizó el cuarto desembolso a favor de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), que lleva adelante la infraestructura. El monto entregado, en calidad de préstamo, a la estatal fue de Bs 223,2 millones.



Según datos de ENDE, esta iniciativa prevé la construcción de dos centrales hidroeléctricas (Sehuencas y Juntas) de 290,2 MW de potencia máxima conjunta, cuya producción energética promedio anual alcanzará los 1.160 gigavatios-hora/año en 2021. En total, el proyecto demandará una inversión de Bs 3.827 millones.



El desembolso más alto se realizó el 7 de noviembre, antes de la renuncia de Morales, para el proyecto del teleférico que conecta La Paz y El Alto, fueron Bs 249 millones que se desembolsó. Según el Banco Central, fue el octavo abono de un total de $us 750 millones. En esa misma fecha se destinaron Bs 45,6 millones para la construcción del tramo férreo Montero (Santa Cruz)-Bulo Bulo (Cochabamba).



Se cumplió el cronograma



Gabriel Herbas, vicepresidente del directorio del BCB, informó de que todos los pagos se realizaron siguiendo un cronograma previamente establecido.



“Estas entregas de dinero se realizaron de acuerdo con lo establecido en los contratos”, dijo.



Sin embargo, el economista Julio Alvarado señaló que es necesario que el Gobierno de transición audite todos los créditos otorgados por el BCB, debido que no tenía la facultad legal para hacerlo. Observó que la mayoría de estos créditos salen de las Reservas Internacionales Netas (RIN).



Entre enero y octubre, según el BCB, las RIN pasaron de $us 8.724 millones a $us 6.941 millones; es decir, en ese periodo se redujeron en $us 1.783 millones. En 2014, las RIN llegaron a $us 15.122 millones, y desde esa fecha cayeron drásticamente.