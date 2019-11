Mueren 155 mil pollos por día y los avicultores pierden Bs 12 millones







21/11/2019 - 07:42:04

Los Tiempos.- Cada día en Cochabamba y Santa Cruz mueren 155 mil pollos, lo que representa una pérdida de 400 mil bolivianos diarios, lo que, tras un mes de conflicto, hace un total de 12 millones de bolivianos perdidos. Así lo informó el vicepresidente de la Asociación de Avicultores de Pollos Parrilleros (Avipar), Teodoro Miranda.



El 40 por ciento (62 mil aves) se registra en Cochabamba y se debe a la falta de alimento o al canibalismo derivado del hambre, indicó el asesor general de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA), Fernando Quiroga.



Debido a los bloqueos, desde hace un mes no llega de Santa Cruz a Cochabamba el alimento para las aves: soya, maíz y sorgo.



El otro 60 por ciento de pollos muertos pertenece a Santa Cruz, donde el sobrepeso y el calor cobran vidas de las aves. Este departamento produce el 50 por ciento de los 18 millones de pollo que mensualmente consume el país.



“Santa Cruz lleva bastante pollo al occidente del país, pero ya no está saliendo, se está quedando engordado en la granja”, dijo Miranda.



El representante explicó que el costo de producción por cada kilo de pollo es de 8 bolivianos, pero, como la producción no puede ser enviada a La Paz, los avicultores lo rematan a 5 bolivianos.



En La Paz, escasea esta carne y proliferan las colas para comprarla. Un pollo llega a costar entre 80 y 90 bolivianos.



Si la situación continúa así, muchas granjas cerrarán y habrá escasez de pollo en Navidad. “Hay muchas granjas que dejaron de funcionar. Con este problema han quedado sin capital. A fin de año, la producción tendrá una reducción del 20 al 25 por ciento”, explicó Miranda.



Cochabamba cuenta actualmente con 3 mil avicultores, de los que el 60 por ciento produce pollo parrillero y el restante, huevo. Ambos sectores tienen más de 4 millones de aves.



Los productores abastecen a todo el país con 1,2 millones de kilos de pollo parrillero y 13,5 millones de unidades de huevos al mes.



De los 330 mil pollos bebé que se trajeron de Santa Cruz por vía aérea al departamento, la semana pasada, el 92 por ciento murió en el avión por falta de oxígeno, informó la ADA.



PORCINOCULTORES PIERDEN BS 20 MM



Los porcinocultores del departamento calculan una pérdida de 20 millones de bolivianos desde que se iniciaron los conflictos sociales hace un mes. El sector también se abastece de alimento del departamento de Santa Cruz y los bloqueos no permiten la llegada de estos insumos.



Ante la falta de alimento, los animales bajan de peso y los productores usan alfalfa y borra de chicha para que no mueran, dijo el representante del sector, German Aguilar.



El sector produce mil toneladas de carne de cerdo al mes.