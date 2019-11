En 10 días hubo al menos 8 actos terroristas en el país







21/11/2019 - 07:07:11

Página Siete.- Desde la renuncia de Evo Morales a la presidencia del Estado, el 10 de noviembre de este año, se registraron al menos ocho actos terroristas por parte de manifestantes afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) que en sus protestas rompieron pasarelas, atentaron contra torres de Mi Teleférico y antenas de energía, entre otros ataques violentos.



No sólo eso, desde el expresidente del Estado hasta sus dirigentes que se quedaron en Bolivia continúan con discursos en los que mencionan que se debe “combatir” a los contestatarios a su gobierno, después de que Morales se asilara en México.



Una muestra de eso es un video de un cabildo que se realizó en Sacaba, Cochabamba, la noche del martes, en el que un dirigente habla de operar con 500 francotiradores contra los militares y policías. “Por lo menos 500 francotiradores tenemos que (poner) frente a frente, de ambos lado, por lo menos unos cuatro kilómetros, tenemos que instalar en lugares donde no puedan vernos los militares ni los policías. Ya es hora de decir alto a los militares, a los traicioneros vendepatrias de los policías”, dice el dirigente en el cabildo.



Este hecho fue confirmado por el comandante de la Policía de Santa Cruz, Miguel Mercado, quien explicó que hay grupos que cometen “actos terroristas”. “Se demostró que en Cochabamba había 500 francotiradores que querían hacer daño a la fuerza pública. A estas personas se las fue a neutralizar”, informó.



Después del atentado a la planta de YPFB, en la zona de Senkata de El Alto, hecho que dejó ocho personas muertas, el ministro de Defensa, Fernando López, aseguró que lo que ocurrió era un “acto terrorista” porque los afines a Morales intentaron atacar un bien público que podía tener graves consecuencias.



Después de este hecho en Senkata, los manifestantes enardecidos destruyeron dos pasarelas, una en la avenida 6 de Marzo y la otra en La Ceja. Llegaron a la zona Horizontes II e incendiaron la casa de los padres de la alcaldesa Soledad Chapetón.



Los ciudadanos de El Alto no durmieron la noche del martes, aterrados por las amenazas de los manifestantes de Senkata que anunciaron atacar a los vecinos que no se sumaban a marchas y a los bloqueos.



Hace 11 días que los vecinos de La Paz no pudieron irse a la cama, pues las amenazas de grupos organizados afines al MAS mantuvieron en zozobra a los diferentes barrios toda una noche y durante días también. Entre quemas de unidades policiales, viviendas y destrozos de edificios a dinamitazos, los manifestantes mantienen acciones violentas contra bienes públicos y privados en varias regiones.



Quema de casas



La noche del 10 de noviembre, grupos del Movimiento Al Socialismo (MAS) incendiaron las casas del rector de la UMSA, Waldo Albarracín, y de la periodista Casimira Lema. Los siguientes días en La Paz y el Alto hubo quema de unidades policiales.



Pumakataris calcinados



La misma noche, grupos violentos atacaron dos garajes donde estaban los buses PumaKatari, quemaron completamente 64 motorizados en Chasquipampa y Achumani. A su paso rompieron vidrios, destrozaron negocios y viviendas.



Extranjeros



Del 11 al 17 de noviembre, la Policía y las FFAA identificaron a extranjeros en La Paz, Santa Cruz y El Alto. Algunos de ellos portaban explosivos en mochilas y no supieron explicar por qué los llevaban. El Gobierno los identificó como parte de grupos violentos de actos terroristas.



Gasoducto



El Gobierno denunció que extranjeros destruyeron 200 metros de un gasoducto ubicado en la ruta Cochabamba-Santa Cruz, lo que imposibilita hasta la fecha arreglarlo porque en ese lugar hay un bloqueo permanente de comunarios afines al MAS. El arreglo costará 500 mil dólares.



Torres y antenas



Vándalos subieron a las torres de Mi Teleférico con la intención de romper los cables que sostienen las cabinas. Asimismo, otro grupo subió a las antenas de Ciudad Satélite para romper los cables de energía. Ambos hechos ocurrieron en la noche.



Bombas de glp



Ocho personas fueron arrestadas la anterior semana por intentar atacar unas bombas de GLP, según el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI). Los vecinos de Miraflores fueron quienes llamaron a la Policía para denunciar el hecho. No llegaron a afectar las bombas.



Senkata



El pasado martes un grupo de bloqueadores seguidores de Evo Morales derrumbó dos muros de la planta de YPFB, en Senkata, a punta de dinamitazos, y después quemó al menos cinco vehículos que estaban dentro de los predios. De ese lugar se distribuye gas y gasolina a la Paz y El Alto.



Pasarelas



Después de lo ocurrido afuera de la planta de Senkata, donde se reportaron hasta ayer ocho muertos, los bloqueadores de Senkata destruyeron dos pasarelas, una de la avenida 6 de Marzo y la otra en La Ceja. La Policía informó que los manifestantes llevaban dinamita en mochilas.