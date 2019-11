Ministro Sánchez pide refugio en Argentina







21/11/2019 - 07:02:33

El País.- El refugio lo confirmó esta tarde el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, quien en un encuentro con la prensa reveló que el exministro de Hidrocarburos de Bolivia, Luis ALberto Sánchez, lo contactó por su situación personal y para pedir su mediación con el gobierno de Mauricio Macri. Cabe recordar que Sánchez renunció unas horas antes que Morales el 10 de noviembre y que no tiene denuncias penales en su contra.



Sánchez y Lopetegui construyeron una relación de trabajo en el último año y según el funcionario argentino, el gobierno de Macri le otorgó refugio al ex funcionario de la gestión del ex presidente Evo Morales ante el pedido de protección, según informa la agencia argentina Telam.



Ante la situación de su colega, el saliente secretario de Energía argentino gestionó el pedido ante la Cancillería, la que finalmente resolvió facilitar el ingreso al país de Sánchez.



El ex funcionario boliviano se desempeñó en el cargo desde enero de 2015 hasta que se produjo el quiebre institucional que motivó la renuncia del presidente Morales, su salida del país, y la consecuente caída de su gobierno en un contexto de graves incidentes sociales