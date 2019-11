Morales anuncia defensa en denuncias en su contra, pero dice que le corresponde juicio de responsabilidades







21/11/2019 - 06:58:41

La Razón.- El expresidente Evo Morales anunció este miércoles que se defenderá en los procesos que se instalan en su contra en Bolivia, entre ellos la de un abogado y del diputado Rafael Quispe, aunque puntualizó, con base en consultas que hizo con expertos, que corresponde en su caso un juicio de responsabilidades.



El abogado Omar Durán informó el martes que la Fiscalía admitió la demanda penal que planteó en contra de Morales por una decena de delitos, entre ellos alzamiento armado, asociación delictuosa, organización criminal, terrorismo y financiamiento al terrorismo.



“Esa es una historia de tiempos de la dictadura”, dijo Morales y luego afirmó que desde 1989, en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro hasta Carlos Mesa (2003-2005), “todos los presidentes me procesaron de terrorista, de sedicioso y de narcotraficante, pero nunca lo demostraron; me han detenido, me han confinado, me han torturado, conozco esa larga historia”.



Morales se refirió al asunto en una conferencia de prensa que ofreció en México, país donde está asilado tras su renuncia a la Presidencia luego de una escalada de protestas por denuncias de fraude en las elecciones generales del 20 de octubre.



“Vamos a defendernos en todo caso, pero quiero también que sepan, por Constitución a un Presidente o ex Presidente solo pueden procesar mediante juicio de responsabilidades. No soy abogado ni jurista, pero me informaron antes, como hace unos días estaba llamando a algunos expertos juristas”, contó.



Asimismo, puntualizó que en caso de ir a juicio de responsabilidades solo pueden arrestarlo cuando termine el proceso y se dicte sentencia.



En el MAS temen que el solo intento de retorno de Morales signifique su arresto. De hecho, la presidenta Jeanine Áñez consideró que su antecesor puede retornar, pero debe rendir cuentas a la Justicia boliviana.



“Esa será otra forma de cómo no respetar la Constitución, no respetar las normas correspondientes”, dijo Morales.



La mañana de este miércoles, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, acusó al exjefe del Estado de liderar prácticas de terrorismo tras divulgar un audio atribuido a éste en el que se le escucha coordinar con uno de los representes de sus bases los bloqueos y “cercos” que han dejado sin alimentos a varias capitales del país.



Desde su asilo en México, el líder del MAS expresó su deseo de volver al país para sumarse a las “marchas pacíficas” que exigen la renuncia de Áñez y su retorno.



“Quiero ser sincero, como no estoy en funciones como Presidente, tengo ganas de plegarme a estas marchas pacíficas, saben que soy experto en marchar y marchar, todo por Bolivia”, sostuvo.



El martes, una turba causó serios destrozos en el muro perimetral de la petrolera YPFB en Senkata, El Alto, y luego voló una pasarela de peatones; producto de los enfrentamientos resultaron heridas más de una veintena de personas y murieron unos ocho. La protestas son en apoyo a Morales.



Por este caso, la Fiscalía imputó a siete protestantes por el delito de terrorismo por incitar a la quema de esas instalaciones.