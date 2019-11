Desde la ALP piden a México revisar condición de asilado







21/11/2019 - 06:51:06

El Día.- Los legisladores ahora del oficialismo Unidad Demócrata demandaron al Gobierno mexicano que revise y evalúe la condición de asilado del expresidente Evo Morales, luego que se difundiera un video en el que se ve a un dirigente comunicarse presuntamente con el exjefe del Estado, para coordinar las movilizaciones en El Alto.



Posición. El senador Oscar Ortiz acusó a Morales de ser el responsable de la convulsión política en el país y de estar "mal utilizando el asilo político" que le otorgó el gobierno de México, porque desde que abandonó Bolivia ha continuado haciendo política y ha evitado la pacificación. El legislador pidió al presidente Manuel López Obrador a revisar el asilo de Morales. "No puede intervenir en la política interna de Bolivia y estoy seguro que la cancillería presentará un nuevo reclamo para que México revise la condición de asilado de Evo Morales", sostuvo Ortiz.



Situación. Por su parte, la senadora Mirtha Arce dijo que de comprobarse que el exmandatario está alentando a la movilización y a la convulsión en el país el Gobierno mexicano debiera retirar la condición de asilado a la exautoridad. "Le puede costar el retiro del asilo por parte de México. Son instructivas destructivas. De ser evidente (la voz de Morales) deja en mayor vilo al país, porque los hechos violentos son digitados desde México y eso es realmente preocupante", comentó.



Antecedentes. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó un video en el que se ve al dirigente Faustino Yucra Yarwi comunicarse supuestamente con Evo Morales, quien da órdenes para que continúen los bloqueos en Bolivia y no se permita el ingreso de alimentos a las ciudades "hasta derrotar a la dictadura" de Jeanine Áñez. "Que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad (...), cuando me expulsaron del Congreso en 2002, Cochabamba, La Paz, bloquearon, y ahora me expulsan de Bolivia, bloqueo, hasta ganar hermano", se le escucha decir supuestamente a Morales.