Murillo anuncia demanda internacional contra Evo por crímenes de lesa humanidad







21/11/2019 - 06:43:02

Página Siete.- El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, entrevistado en CNN, indicó que en los próximos días presentará una demanda internacional ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por “crímenes de lesa humanidad” contra el expresidente Evo Morales.



“Vamos a presentar (una demanda) la próxima semana o en diez días a La Haya por crímenes de lesa humanidad (…). Esto no puede quedar así, tiene que haber un precedente en el país y en el mundo. No puede ser posible que un ciudadano normal haga esto y peor aún, un expresidente”, sentenció Murillo entrevistado en CNN, por Fernando del Rincón.



El ministro de Gobierno presentó ayer por la mañana un video en el que el dirigente sindical de Cochabamba, Faustino Yucra, recibe órdenes mediante una llamada por celular, presuntamente del expresidente Morales, para cercar las ciudades.



En dicho contacto telefónico, Morales exhorta a Yucra a “dejar sin comida” a las ciudades de La Paz y Cochabamba mediante cercos. Según ese audio incita a las bases sociales a “combatir” para no caer en un “golpe de Estado”.



Tras dar a conocer estos hechos a la prensa internacional, el jefe de la cartera de Gobierno añadió que Morales ya no es mandatario, por lo cual la exautoridad no goza de ningún fuero y que podría ser procesado por la justicia ordinaria.



“(Evo Morales) ya no es presidente (de Bolivia). Su juzgamiento es por la vía normal. No tiene ningún tratamiento especial, y esto es muy terrible para él. Esto va a ser un duro golpe”, acotó.