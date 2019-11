Argentina: Fernández invita a su posesión a Lula y Morales; la presidente de Bolivia no será invitada





20/11/2019 - 23:40:32

Argentina.- Los expresidentes de Bolivia, Evo Morales y de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva serán invitados especiales de Alberto Fernández ​a su asunción, el 10 de diciembre.



Las fuentes dijeron al diario Clarín de Argentina que será decisión de Fernández invitar o no a Nicolás Maduro a la ceremonia. “No lo conoce y nunca habló con él”, le dijo a Clarín una fuente cercana al presidente electo.



Se conoce que las invitaciones a Lula y Morales, serán cursadas en los próximos días, y también se girarán convites para todos los mandatarios de la región, entre ellos Sebastián Piñera​, Tabaré Vázquez, y otros. No será invitada Jeanine Añez, la presidente provisional de Bolivia, a quien Mauricio Macri no reconoció como mandataria interina. Menos aún la reconocerá Fernández, que calificó lo ocurrido en Bolivia como un golpe de Estado contra Morales, dijeron las fuentes a Clarín



Es una incógnita si Evo hará el viaje a Buenos Aires, y en la misma situación está el ecuatoriano Rafael Correa, al que también se le extendería una invitación.



Lula Da Silva, en cambio, confirmó en la tarde del miércoles que no prevé participar en la ceremonia de asunción de Fernández, ya que, indicó "es un acto para presidentes". "La verdad que no voy a ir. Agradezco si me invitan, pero es un acto para presidentes y tienen que ir los que son presidentes", expresó en el blog de noticias Nocaute, del periodista brasilero Fernando Morais.



"No me gustaría ir para no ser ese jarrón chino", profundizó el concepto el exmandatario, sin dejar de mencionar que Brasil debería estar representado en el acto, por el peso de la embajada brasilera en Buenos Aires, en materia de política externa.



El expresidente de Bolivia dijo el viernes que estaba "analizando la propuesta" de Alberto de recibir asilo en la Argentina.