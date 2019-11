Médicos piden tregua en bloqueos para abastecer de oxígeno y medicamentos a hospitales







20/11/2019 - 20:13:02

La Paz, (ABI).- El secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes), Fernando Romero, pidió el miércoles una tregua en las medidas de presión que realizan grupos de vecinos en la ciudad de El Alto, para abastecer de oxígeno y medicamentos a los centros hospitalarios del departamento de La Paz.



"Llamamos a una pacificación, a una tregua en nuestro país, en nuestra ciudad, el flujo de pacientes se ha reducido a 50 por ciento por la falta de oxígeno y medicamentos, y el riesgo es que en los siguientes días se agrave mucho más la situación", dijo en conferencia de prensa.



El Alto y otras regiones del país sufren el bloqueo de sus rutas por gente que rechaza el mandato de la presidenta Jeanine Áñez y se resiste al alejamiento del expresidente Evo Morales lo que provoca un desabastecimiento de alimentos, de garrafas de gas y de combustible.



Romero explicó que las personas que requieren una atención médica se encuentran sin poder transportarse hasta la ciudad de La Paz debido a los bloqueos.



Por ejemplo, dijo que la gente no puede llegar al Complejo Hospitalario de Miraflores, y calificó los bloqueos como una medida "inhumana" porque atenta contra la salud de la población.



Por su parte, el delegado institucional del Hospital del Tórax al Sirmes, Carlo Vercosa, indicó que lo que más se requiere son los tubos de oxígeno para terapia intensiva y emergencia.



"Entre 48 a 72 horas se renuevan los tubos en terapia intensiva y en emergencia es diario el cambio", indicó.



Lamentó que esos bloqueos no permitan que los camiones distribuidores de oxígeno lleguen al Complejo de Miraflores, ya que las oficinas proveedoras se encuentran ubicadas en la urbe alteña.



Repudió que esos bloqueos que son organizados por grupos de la ciudad de El Alto no consideren que más del 50% de los pacientes que se encuentran hospitalizados en el Complejo de Miraflores sean de esa urbe e inclusive de las provincias.