Waldo Albarracín formaliza querella criminal contra Vera







20/11/2019 - 14:48:02

La Paz, (ABI).- El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) e integrante del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Waldo Albarracín, formalizó la querella criminal contra el dirigente vecinal afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), Jesús Vera, por actos de lesa humanidad en contra de su familia.



"He formalizado la querella ante este organismo contra uno de los coautores de un crimen de lesa humanidad cometido en contra de mi familia, me refiero a Jesús Vera", dijo a los periodistas.



Albarracín manifestó que el 10 de noviembre por la noche hordas delictivas ingresaron con violencia a su domicilio en la zona de Cota Cota, al sur de La Paz, a pesar que sabían que había gente en el interior.



"La intención de esta gente era quemar vivas a las personas que estaban al interior de mi hogar, esa era la consigna, esa era la intención", apuntó.



Por ese motivo, señaló que planteó la querella penal contra Vera por los delitos de tentativa de asesinato, incendio y otros.



Dijo que Vera no solamente está denunciado por su persona, sino que pesa sobre él otros cargos planteados por el Gobierno Municipal de La Paz a raíz de la quema de los buses "Pumakatari".



"Esperemos (que) se haga justicia porque este no es un problema de venganza, a mí no me inspira ninguna actitud de odio, ni de venganza, sino fundamentalmente de justicia", agregó.