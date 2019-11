Gobierno presentará hoy a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para llamar a elecciones







20/11/2019 - 12:28:08

La Paz, (ABI).- El Gobierno presentará el miércoles a la bicameral Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley para llamar a nuevas elecciones lo antes posible, informó la presidenta Jeanine Añez.



"Si Dios lo permite hoy en horas de la mañana vamos a lanzar la convocatoria a elecciones como todo el país lo está demandando, lo vamos a hacer de manera responsable. Lo vamos a hacer en conjunto con organismos internacionales y con todos aquellos que quieran enriquecer ese proyecto base que nos va a ser útil para todos los bolivianos", dijo.



Bolivia busca superar la crisis política y social que detonó el fraude electoral que el Movimiento Al Socialismo (MAS) habría efectuado en las elecciones del 20 de octubre para intentar mantener a Evo Morales en el poder.



La ALP tiene la misión de modificar el sistema legal electoral que permita llamar a elecciones dentro de los 90 días que tiene el Gobierno transitorio de Añez tras la dimisión de Morales a la Presidencia el 10 de noviembre.



"Primero vamos a estar lo más apegado a la Constitución. Hemos elaborado un proyecto base de ley. Probablemente pueda ser corregido, consensuado, enriquecido por todos los sectores que están involucrados en la lógica de pacificar el país y de elegir a nuestros gobernantes", señaló Añez.



En caso de no encontrar consensos dentro del órgano Legislativo, el Gobierno no descartó la posibilidad de convocar a los comicios nacionales mediante un decreto.



"Obviamente, agotando todas las instancias, si la Asamblea no permite que lo hagamos de esa manera legal, pues, ya buscaremos otros mecanismos, pero de que elecciones van a haber en el país, sí. Nosotros lo garantizamos", aseguró la mandataria que cuenta con el respaldo de organismos internacionales para llevar adelante un proceso electoral transparente.