Evo Morales ordenó bloquear y dejar sin alimentos a las ciudades para preparar su retorno

20/11/2019 - 11:34:30



La Paz.- El expresidente Evo Morales, asilado en México, ordenó a sus bases en el Chapare el bloqueo de las ciudades y dejar sin alimento "hasta terminar con la dictadura".



El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en conferencia de prensa la mañana de este martes, presentó un video no editado sobre una conversación telefónica de Evo Morales con Faustino Yucra Yarwi, un cocalero que tiene sentencia por narcotráfico.



En el video, Faustino Yucra, le informa a Evo Morales que tiene dos puntos de bloqueo claves en Tiquipaya y Angostura con unos 4 mil a 5 mil personas.



Morales le da instrucciones de que no hay que perder toda la gente. "Divida en 4 o 5 grupos". Yo aguanté un mes de bloqueo. "Te pongo ejemplo: Si mi sindicato tiene 40 o 50 afiliados, cada grupo, 10, 10, 10, cuatro grupos, eso es para mucho tiempo. Si uno se concentra, se cansa, la gente abandona; pero si hacemos grupos, grupos, 24 hora, vamos a aguantar tiempo".



Yucra le responde: "Sí hermano, estamos de retorno pero con esa cantidad de personas, cambiamos turno hermano".



Morales: "Hermano que no entre comida a las ciudades. Vamos a bloquear, cerco de verdad. Yo me acuerdo cuando me han expulsado del Congreso en 2002. Tal vez ocupé el mismo terreno, lo mínimo, Oruro, Cochabamba, la paz, bloquearon y ahora me expulsan de Bolivia y hay bloqueo. Hasta ganar hermano! ya?.



Yucra: "Ya hermano, ya hermanazo , un abrazo para ti tambien, adelante con eso nosotros estamos también de pie hermano. Nosotros nos vamos a hacer comisionar solamente, no nos convocar a nivel nacional confederación. Tenemos que coordinar hermano la marcha para entrar de Caracollo a La Paz hermano.



Morales: Sí, eso, organícense hermano, pero lamentablemente no hay información, a mí me están reclamando, central vacía, no hay quién centralice, pero igual hermano, desde ahora va a ser combate, combate, combate, ya? Ahora estamos viviendo en dictadura, así es la dictadura. Algunos no nos entienden que es dictadura, dictadura. Ahora la gente va a ver como se vive en dictadura con golpe de estado.



Yucra: Ya hermamo, nosotros como soldados siempre estaremos firmes. Usted también adelante hermano. Siempre está, este es tu pueblo, esta es tu gente que estamos firmes.



Morales: Estoy pensando, quiero que sepas que si la Asamblea mañana o pasado mañana rechaza mi renuncia, voy a intentar como sea meterme hermano aunque me detengan. Vamos a dar dura batalla a la dictadura de los fascistas, racistas, hermano.



Yucra. Si hermano pero ya lo tienen las dos conversaciones. Ahoriota me ha llamado la diputada Benita Suárez. Estamos bien hermano, me dice hemos avanzado hermano y estamos rechazando, dice y estamos bien



Morales: Está bien la bancada, está bien unida, ya voy a felicitar. Además como justo reconocimiento al pueblo alteño, nosotros presentes con el pueblo alteño para dar dura batalla. Pueblo alteño, otros sectores, vamos a derrotarlos hermano.