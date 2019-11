Carabineros de Chile no usará perdigones ante denuncias de violaciones a DDHH





20/11/2019 - 10:32:40

Chile.- Los carabineros de Chile suspendieron el uso de perdigones como herramientas antidisturbios, por fuertes cuestionamientos sobre ese arma no letal y los más de 200 manifestantes que han resultado con lesiones graves en un mes de protestas.



"Como una conducta de prudencia, se ha ordenado suspender el uso de esta munición no letal como herramienta antidisturbios", afirmó el director general de Carabineros de Chile, Mario Rozas.



La policía afirma que estos perdigones son de goma, pero un estudio de la Universidad de Chile -en base a municiones extraídas a manifestantes heridos en las protestas- mostró una composición distinta: 20% de caucho y el 80% restante de silice, sulfato de bario y plomo, "con una dureza equivalente a una rueda de skate", de acuerdo al informe.



El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, declaró en Santiago que "sobre violaciones a los derechos humanos, no hay duda que existieron. El tema ahora es medir cuál fue su alcance, apurar sus debidas responsabilidades y también individualizarlas, en vez de generalizar una situación", dijo Abrão.



Mientras tanto, un grupo de diputados chilenos de oposición presentaron este martes una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera por su presunta responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social.



El documento lleva la firma de parlamentarios del Partido Socialista (PS), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), todas formaciones de izquierda.