Salinas confirma que el Clausura 2019 se reinicia este fin de semana







20/11/2019 - 07:46:20

El Deber.- El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, confirmó que este fin de semana se reiniciará el torneo Clausura 2019 que se detuvo en la fecha 16 a raíz de la convulsión social en el país tras las elecciones generales del 20 de octubre. "Este miércoles emitiremos una circular confirmando el reinicio del campeonato", dijo Salinas.



Para que el torneo arranque, Salinas confirmó que solicitará una reunión de emergencia con el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, y con el ministro de Deportes, Milton Navarro, para solicitarles seguridad a los equipos que se desplacen por el país. "Lo haremos por previsión porque de a poco todo ya se va calmando en el país".



Además, Salinas agregó que tiene la venia de Always Ready para jugar en el estadio Hernando Siles de La Paz, si no es posible hacerlo en El Alto. El campeonato comenzará con la fecha 18 como estaba previsto en el plan que se presentó el sábado, durante la reunión de la División Profesional.



La fecha 18 contempla los partidos: Real Potosí-Guabirá, Nacional Potosí-The Strongest, Sport Boys-Aurora, Bolívar-Always Ready, Wilstermann-Destroyers, Royal Pari-San José y Oriente-Blooming. El partido de la fecha es el clásico y se optó por no reprogramarlo porque no trastocar el resto de la programación de partidos.



Fabol, a través del secretario general, David Paniagua, dijo que solo falta arreglar la situación de Sport Boys, a cuyo plantel se le adeuda entre tres y cinco meses. "Para que se reinicie el torneo debe estar resuelto el caso de Sport Boys", sostuvo Paniagua, añadiendo que el problema en San José ya está solucionado con el nuevo presidente Carlos García.



La fecha 17 (que es la que se debía jugar miércoles y jueves) recién se disputará después de la fecha 20, probablemente entre el 4 y 5 de noviembre. La única fecha que se reprogramará por completo (en día y hora), es la número 24.



El sábado se realizó una reunión de consejo superior de la División Profesional en Santa Cruz para confirmar el reinicio del torneo, sin embargo, la decisión quedó en suspenso hasta el jueves 21 para evaluar la situación en el país. Sin embargo, el titular federativo confirmó que el fútbol vuelve este fin de semana.



Ante este nuevo panorama, el torneo debe terminar entre el 25 y 26 de diciembre y si hay un encuentro extra para definir el título, se tendría que jugar tres días después. Entre tanto, los partidos por el indirecto se jugarán el 28 y el 30 de diciembre.