Regla favorece a Wilstermann, Salinas advierte reinicio







20/11/2019 - 07:43:42

Opinión.- El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, sorprendió ayer con una noticia: el Clausura de la División Profesional volverá a ver rodar la pelota el fin de semana, luego de un mes de parate y nulo ingreso en las arcas de los 14 clubes. Sin embargo, la figura no se presenta sencilla, tomando en cuenta que existen tres elementos que atentan contra la intención: la postura que podrá tomar FABOL (sobre deudas con los jugadores), el conflicto desatado en la planta alteña de Senkata y el halo de temor que puede generarse en todos los actores del deporte.



El propósito de Salinas es claro. Quiere que el campeonato continúe. Por su lado, el director de la División Aficionados de la FBF, Rolando Aramayo, le explicó a EL LÍDER que el campeonato se retomará “solo en caso de que los conflictos a nivel nacional disminuyan hasta mañana”, ocasión en que se producirá el Consejo Superior, tentativamente en Cochabamba.



Fijó un horario: hasta el mediodía. “Si las cosas están normales, podrá haber programación”.



Existe la posibilidad también, de que el Clausura se dispute de forma parcial, aunque ello podría generar algún tipo de “desorden” entre una fecha y otra. Si el fin de semana vuelve a rodar la pelota, Aurora jugaría con Sport Boys. Las condiciones para que el torneo siga su curso no parecen estar dadas al 100%, pero ello se sabrá en las siguientes horas.



Será también decisiva la posición que adopte FABOL. Si el ente determina poner obstáculos, poco factible será que haya fútbol nuevamente en la fecha estimada.



Y hay otra figura. El fin de semana, Salinas salió a la palestra para comentar sobre la propuesta de que Wilster y The Strongest jueguen una final única en cancha neutral, quizás, fuera del territorio boliviano. Esto, a fin de dirimir el boleto para asistir a la Copa Libertadores como Bolivia 2. La postura del directorio aviador fue clara: no hay posibilidades de aceptación.



De acuerdo con la convocatoria del torneo Clausura 2019, el “mejor clasificado al final del campeonato” se quedará con el premio como Bolivia 2”. El artículo 16 del capítulo sexto refiere que aquel equipo que domine en la acumulada, al final de la temporada (Apertura y Clausura) será el beneficiado con el resto de los boletos para competir en el evento continental, estos son Bolivia 3 y 4.



En ninguna parte se establece que el mejor situado de la acumulada podrá pelear por el premio como Bolivia 2. Desde ese punto, la posibilidad de que el Tigre pugne por dicho ticket en un partido único, definitorio, con Wilstermann, no es viable.



Claro que, también, la convocatoria presenta un vacío: el artículo 10 afirma que el pase le corresponderá al equipo mejor clasificado “al final” del Clausura 2019. El escrito no contempla la figura de la no conclusión.