Nadie se hace cargo, El Toro espera ayuda de la FBF







20/11/2019 - 07:39:07

El Día.- Los jugadores de Sport Boys mantienen el paro y continúa la incertidumbre al interior del club. El grupo reclama el pago de sus salarios, pero también es verdad que no cuentan con un cuerpo técnico y menos con algún directivo que pueda comunicarse con ellos, además de iniciar el plan de "escape" de la zona roja del descenso. La solución que proponen es la intervención de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).



No hay soluciones. "Nadie se contactó con nosotros, cada día vemos el grupo de whatsapp para ver si hay algún comunicado, los jugadores lo que buscamos es soluciones, además queremos jugar. Nadie aparece, nadie dice nada y la preocupación crece cada vez más. Para nosotros la única esperanza es que alguien se haga cargo del club o que intervenga la Federación)", expresó el jugador del Toro, Alex Arancibia, a los medios cruceños.



La pasada semana el elenco se quedó sin entrenador, el cuerpo técnico comandado por Víctor Hugo Antelo determinó dar un paso al costado, inmediatamente los jugadores se declararon en paro ya que no hubo comunicación alguna con el ahora exministro de Gobierno, Carlos Romero quien presidía el club cruceño.



Crece la incertidumbre. "No aparece nadie, no sabemos qué pasará en el futuro, esa es nuestra realidad; había un contacto con Javier Suárez pero ahora nada. Esto es preocupante, porque estamos abandonados, nadie dice qué pasará con el plantel", aseveró el jugador quien además informó que cada uno de los futbolistas "trabajan por su lado, pero no es lo mismo que entrenar en grupo".



Un ejemplo de preparación individual es la del capitán Luciano Ursino, que asiste a un gimnasio argumentando que no hay que perder la condición física.



Comprometido con el descenso. A pesar de no entrenarse en equipo, los jugadores esperan que se solucionen los conflictos sociales que vive el país para reiniciar el campeonato.



La situación de Sport Boys es complicada en la tabla acumulada; con los últimos tres puntos que le restaron (inició este torneo con -3) por deudas con Jorge Ruth (15 mil dólares) y Saidt Mustafá (17 mil), el plantel marcha en el último lugar con 31 unidades, a dos del penúltimo Aurora. Con esta puntuación automáticamente perdería la categoría.



El propietario del club warneño, Pedro Zurita, indicó en la reunión de la FBF que no están en condiciones para continuar en el campeonato, y se unió al pedido de Carlos Blanco, presidente de Destroyers, quien sugirió dar por concluido el Clausura y que no haya descensos. Sin embargo, "es imposible esto", manifestó el titular federativo, César Salinas.