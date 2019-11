Crisis de Sport Boys frenaría la reanudación del torneo







20/11/2019 - 07:34:53

El País.- El problema económico y dirigencial de Sport Boys aparece como una sombra sobre la intención de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) de reanudar el torneo Clausura el fin de semana, dejando de lado si se resuelve en los siguientes días los conflictos sociales que vive el país.



La dirigencia de la Federación espera que la convulsión social baje en las ciudades donde continúan los bloqueos y los enfrentamientos para dar la orden de reanudar el campeonato este fin de semana, pero desde la agremiación de futbolistas informaron que no permitirán que el Clausura siga su marcha si no existe una solución para la crisis de Sport Boys, cuyo presidente, Carlos Romero (exministro de Gobierno), desapareció desde la anterior semana.



“Si la FBF toma la decisión de seguir con el campeonato imaginamos que tienen una salida frente al problema de Sport Boys, no puede dejarse a un club en esas condiciones”, declaró David Paniagua, secretario General de la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia.



Romero dejó al Toro de Warnes con una deuda de cinco meses a un grupo de jugadores, a otros les adeudan cuatro meses y a los menos tres meses. Frente a este problema, el equipo entró en paro y amenazaron con no presentarse a los cotejos. Para empeorar el ambiente, el entrenador Víctor Hugo Antelo renunció. Javier Suárez, empleado de la institución, ha tratado de resolver estos problemas sin éxito.



“Pedimos a la Federación que brinde una respuesta, quizá habrá que pagarles un sueldo (a los jugadores), hacer una programación o algo, ver la forma. Tenemos un problema que puede terminar por afectar a todos”, agregó Paniagua, quien agregó que tiene el pedido de los capitanes de los clubes de buscar una solución para sus colegas del cuadro azul.



Este es el único problema en manos, porque la nueva dirigencia de San José acordó con los jugadores un plan de pagos para que levanten el paro y vuelvan a los entrenamientos.



La Federación, por otro lado, está intercambiando criterios con el Ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, para coordinar el tema de seguridad con los clubes y permitir que haya partidos el fin de semana y mediante sus asesores legales está tratando de reunirse con la agremiación.