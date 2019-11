Verduras se encarecen hasta 400% y escasea carne de res







20/11/2019 - 07:20:18

Los Tiempos.- Los productos de la canasta familiar escasean en los mercados y sus precios, en algunos casos, se han elevado hasta en 400 por ciento. Es el caso del tomate, que escasea, y si se lo halla, se vende a 60 bolivianos la cuartilla, cuando hace dos semanas oscilaba entre 12 y 14 bolivianos. Tampoco llega la fruta del trópico cochabambino, y el único producto que mantiene precio y oferta es la carne de pollo.



El desabastecimiento y los altos costos se deben a los bloqueos en las carreteras que unen al departamento con el resto del país.



En cambio, la carne vacuna elevó su precio de 40 a 47 bolivianos; el kilo de carne blanda supera los 45 bolivianos.



La arveja y haba se venden a 40 bolivianos la cuartilla; la vainita, a 50; el pimentón y el locoto superan los 60 bolivianos. El maple de huevo ha subido en 2 bolivianos y el aceite comienza a escasear.



Las comerciantes del mercado Calatayud explican que, pese a que se trajo carne de res por vía aérea, los precios siguen altos, pues ese transporte tiene costo elevado.



En los valles cruceños y municipios del cono sur de Cochabamba, las verduras se pudren porque no pueden llegar a las ciudades y son desechadas. Es el caso del pepino, pimentón, tomate, locoto, repollo y otros. El pasado lunes, productores de valles cruceños arrojaron verdura podrida a la Alcaldía de Samaipata. Las verduras de Pojo, Omereque y otros municipios del cono sur tampoco pueden llegar.



Los bloqueos también impiden la llegada de fruta del trópico cochabambino, y el poco plátano que queda se vende a 16 bolivianos el racimo de 25 unidades.



“Todo está caro y la gente no tiene plata para comprar. Las ventas han bajado demasiado”, dijo la comerciante Lidia Vargas.



El único producto que no ha subido de precio es el pollo, que se vende a 12 bolivianos el kilo. En cambio, en La Paz llega a 35 bolivianos y se producen largas colas para adquirirlo.



Eso se debe a que, de los 1,6 millones de pollos que produce Cochabamba, el 75 por ciento se destinaba a La Paz, pero, debido a los bloqueos, esa producción se queda en el departamento.