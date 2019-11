Cochabamba: Aún hay alimentos, pero en algunos casos el precio sube hasta en 300%







20/11/2019 - 07:18:59

Opinión.- En los centros de abasto de la ciudad aún hay alimentos pese al cerco a la ciudad instalado por grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) desde la semana pasada, pero el precio de algunos subió hasta en 300%, según se pudo verificar en un recorrido por los mercados Calatayud y 25 de Mayo.



Una cuartilla de tomate cuesta 60 bolivianos en el mercado 25 de Mayo y 50 en el Calatayud. Una vendedora explicó que antes del conflicto compraba la caja en 100 a 150 bolivianos, ahora le cuesta 300 a 350.



Algo similar sucede con la cebolla, que antes costaba 2 bolivianos el kilo, en temporada alta, y ahora se vende hasta en 6 bolivianos.



En el caso de la haba, la cuartilla está en 40 bolivianos, cuando habitualmente costaba 20.



Otros productos no subieron tanto de precio, como la zanahoria que ahora cuesta 20 bolivianos la cuartilla y estaba en 10.



Hay productos escasos y caros, como el locoto, que se vende tres por 2 bolivianos y otros que desaparecieron, como el pimiento morrón.



En el caso de las frutas, no hay piña, papaya, naranja ni mandarina. El plátano cuesta casi un boliviano la unidad porque se venden 20 en 25 bolivianos; las manzanas a tres o cuatro por 10 bolivianos cuando antes se encontraban hasta en un boliviano la unidad; hay sandías de hasta 40 bolivianos y antes costaban la mitad.



En cuanto a las carnes, una vendedora del mercado 25 de Mayo dijo que ayer llegó carne de res en avión desde Santa Cruz y el precio subió de 40 a 44 bolivianos el kilo de corte especial.



El kilo de pollo se vende desde 14.5 a 25 al kilo, dependiendo si es entero o por presa. La carne de cerdo no sufrió variación.