Buscan diálogo para lograr una salida y convocar a elección







20/11/2019 - 06:54:07

El Día.- Suman voces que buscan allanar un camino del diálogo para dar fin a la crisis político social del país y convocar a una nueva elección.



Posición. Representantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado garantizaron que viabilizarán la convocatoria a elecciones, para lo cual ofrecieron incluso trabajar en diálogo por tiempo y materia con el fin de acordar las modalidades de elección de nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el llamado a nuevos a comicios. "Los dos tercios del MAS garantizan la convocatoria a nuevas Elecciones Generales. Nosotros asumimos que las otras bancadas también están en el mismo propósito", dijo el senador del MAS Milton Barón.



La bancada del MAS había convocado a sesión de Asamblea para este martes, lo cual fue rechazado por los parlamentarios de Unidad Demócrata (UD).



La Presidenta del Senado dijo que el MAS está dispuesto, si es necesario, a trabajar por tiempo y materia hasta consensuar nuevas elecciones.



Señaló que ahora se está convocando a una sesión del Senado para el miércoles, con la intención de encarar un anteproyecto de ley para la anulación de los comicios del 20 de octubre y llamar a una nueva votación. "Tenemos la predisposición de ir a una elección, por eso convocamos a la plenaria de la Cámara de Senadores, para encarar un anteproyecto de ley que consta en la anulación (de las elecciones) y poder ir a una elección lo más antes posible", declaró la legisladora.



Opinión. En tanto, los aliados del Gobierno transitorio, sumaron las voces que se inclinan a llamar elecciones y designar nuevos vocales mediante Decreto Supremo que emita la presidenta interina Jeanine Añez, porque consideran que el MAS traba el consenso para hacerlo mediante el Legislativo.



El diputado de UD, Luis Felipe Dorado, considera que la presidenta, Jeanine Áñez, no debe esperar la sesión de los parlamentarios del MAS y por decreto debe nombrar a vocales del TSE, con la participación de expertos, para posteriormente convocar a nuevas elecciones.



Dorado indicó que el hemiciclo convocado por el MAS no tiene validez, puesto que los presidentes del Senado y Diputados, Mónica Copa y Sergio Choque, quienes llamaron a hemiciclo, fueron elegidos en el cargo sin cumplir con los procedimientos que establece el reglamento de la ALP. Por lo que acotó que toda acción que ellos realicen no es válida. Subrayó que la realización de la elecciones no puede trabarse por los intereses de estos sector y no se puede perjudicar a más de 10 millones de personas, por un grupo de personas que se mueven para el beneficio de Morales .



Pacificación. A ésta situación, se suma la voz del Monseñor Eugenio Scarpellini, obispo de El Alto, quien informó que el diálogo convocado para pacificar el país y poner fin a la crisis política y social avanza con dificultades. "No ha sido fácil, es cierto, no fue todo lo que esperábamos, nuestra expectativa era mucho más alta, pero no está interrumpido el dialogo y vamos a seguir", dijo.



Los primeros acercamientos se registraron la jornada del lunes, con el afán de buscar solución a la crisis del país y entablar la pasividad en el país. A la cita asistieron representantes de la Iglesia Católica, de organismos internacionales y líderes políticos, entre ellos el expresidente Tuto Quiroga; el candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa y, Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional (UN). "Hay ciertos avances", señaló el Obispo. Indicó que ahora la prioridad es avanzar en el tema electoral, pero dijo que aún no se fijó hora ni lugar para el encuentro.



Otros sectores. Jerjes Justiniano, Ministro de la Presidencia, aseguró que la mesa de diálogo con los sectores sociales del país se mantiene abierta.



Tal es así que ayer por la tarde, los representantes de la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca) de Yungas sostuvieron reunión con la presidenta Añez y manifestaron su respaldo al Gobierno transitorio, llamando a la vez a pacificar el país.



En la lectura del manifiesto al culminar la reunión, los dirigentes de Adepcoca, manifestaron su respaldo a la transición del Gobierno de Añez para que se llame a elecciones lo más antes posible.



Así también, el presidente de la Federación de Juntas Vecinal (Fejuve) de la ciudad de El Alto, Néstor Yujra, exhortó al Gobierno llamar a elecciones presidenciales lo antes posible. Además, pidió sanciones para las personas que instigaron a realizar actos de violencia en esa urbe. "Demandamos al Gobierno transitorio hacer todos los esfuerzos para convocar a prontas Elecciones, así también exigimos, en el marco de la ley, sanciones para quienes destruyeron bienes públicos y privados", expresó Yujra



Voz internacional. El representante de la Organización de Estados Americanos (OEA), Rodolfo Piza, tras una reunión con la presidenta interina Jeanine Añez, sostuvo que las elecciones en Bolivia deben realizar lo antes posible y, para los cual, el organismo entregará el jueves sus recomendaciones de cara al nuevo proceso electoral. "Debe haber un plazo, el plazo debe ser lo antes posible, pero que se cumplan las garantías básicas para que no vuelva a darse una situación como la que se dio recientemente", dijo.



Piza indicó que la comisión de la OEA buscará reunirse con todos los actores políticos posibles, antes de emitir su informe de recomendaciones.



Anticipó que las observaciones de la OEA apuntarán a garantizar un proceso electoral legítimo, justo y libre, pero también a buscar el respeto los derechos humanos y la pacificación.