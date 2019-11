Gobierno no dio salvoconducto a algunos exministros para que se queden y acudan al diálogo por el MAS





20/11/2019 - 06:52:23

La Razón.- El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, reveló que el Gobierno no dio curso al trámite del salvoconducto de algunos exministros del gobierno de Evo Morales para que se queden y se conviertan en los “interlocutores válidos” del Movimiento Al Socialismo (MAS) para encarar un diálogo hacia la pacificación y las elecciones próximas.



No dijo a qué ni a cuántos exministros se les negará el salvoconducto que les permita abandonar la embajada en la que se encuentra para desde ahí partir hasta el país que les concedió asilo político. Por el momento no se conoce el paradero de los exministros, solo que algunos están asilados en la embajada de México.



“Hay que aclarar es que sí se han entregado algunos salvoconductos, (pero) a algunos de los exministros no, porque consideramos que ellos pueden ser los interlocutores válidos del diálogo, si ellos se van con quién dialogamos, tenemos que dialogar con alguien”, explicó el ministro Justiniano en Palacio Quemado.



La canciller Karen Longaric confirmó este martes que está en análisis 20 solicitudes de asilo en México y que se está “analizando uno a uno los salvoconductos”.



Hasta el momento se conoce que están en el exterior la exministra Gabriela Montaño, quien viajó a México junto a Evo Morales y Álvaro García, y Diego Pary.



Los legisladores del MAS no lograron este martes instalar la sesión a la que convocaron, en busca de una salida a la crisis. El excandidato Óscar Ortiz ya había anunciado que el bloque que fue de oposición no acudiría porque veía una estrategia para rechazar la renuncia de Morales, asilado en México.