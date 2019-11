Niño de 9 años a punto de acabar carrera de ingeniería en la universidad







19/11/2019 - 21:49:32

Gizmodo.- Laurent Simons juega a videojuegos como Fortnite y Minecraft. Hasta aquí todo normal. Pero Simons también está a punto de acabar la carrera. Con 9 años.



Porque Laurent Simons, el chico belga de nueve años es, según sus profesores, un genio. De hecho, si todo va bien y completa su proyecto final en la Universidad Tecnológica de Eindhoven, en los Países Bajos, se graduará con un título en ingeniería eléctrica el próximo mes de diciembre.



Dicho de otra forma, cuando se trata de estudiar, Simons avergüenza a generaciones que le pasan más de un década. La misma carrera que está cursando le lleva a la mayoría tres años para graduarse, pero Laurent ingresó el año pasado y está listo para completarlo en tan solo 10 meses.



¿Por qué? Cuentan los psicólogos y expertos que lo han tratado que todo se debe a su intelecto superior y a su notable capacidad para recibir una gran cantidad de información en muy poco tiempo, lo que permite a los profesores revisar el plan de estudios a un ritmo mucho más rápido de lo normal. Según contaba a los medios Peter Baltus, profesor de electrónica integrada, sobre trabajar con su estudiante más joven:



Sus padres recuerdan que sus abuelos les dijeron que era especial desde muy pequeño, pero que al principio no le dieron mayor importancia Sin embargo, cuando comenzó la escuela primaria tenía cuatro años, y a los seis años ya estaba en la escuela secundaria. Luego comenzó la universidad y los profesores no podían dejar de hablar de lo impresionante que era su hijo. Entonces sí, se dieron cuenta de que su hijo era un caso excepcional.



Así que si Simons acaba terminando la carrera con 9 años, su siguiente paso será estudiar medicina para especializarse en órganos artificiales, un campo que según muchos expertos tiene el potencial de cambiar la medicina tal y como la conocemos hoy. Aunque Simons dice que lo hará por razones personales: sus abuelos padecen afecciones cardíacas y quiere ayudar a personas como ellos.



Durante las últimas semanas su nombre ha aparecido en todos los grandes medios. El New York Times le dedicó un artículo a la increíble historia del niño de 9 años que va a terminar la carrera. Y aunque sus padres no dejan de afirmar que el pequeño es un niño normal con pasatiempos “normales”, hay quién piensa que esta exposición no es buena y que, posiblemente, esta vida orientada a los adultos podría estar robándole la infancia.



Ante las críticas, su padre responde que nunca le han impuesto que nada, y que lo que su hijo ha logrado lo ha hecho simplemente porque “él es así”.