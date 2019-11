Constitucionalistas piden al TCP dejar sin efecto sentencias que avalaron la repostulacion de Evo Morales







19/11/2019 - 13:35:56

Chuquisaca.- Lo que se había denunciado y siempre negado, puede ahora salir a la luz luego de que abogados constitucionalistas pidieron al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dejar sin efecto cuatro sentencias constitucionales que avalaron la repostulación de Evo Morales.



Los abogados Gonzalo Hidalgo, Pedro Gareca y Germán Gutiérrez Gantier piden a la sala plena del TCP la reconducción de las resoluciones constitucionales 003/2013, 193/2015, 084/2017 y 032/2019, que sirvieron de base para la repostulación del Presidente y Vicepresidente.



“El TCP no tiene facultades para hacer una interpretación que el constituyente no le ha otorgado, es decir, se han atribuido competencias que no emanan de la norma suprema, se ha roto el pacto constitucional y el poder constituyente”, dijo Hidalgo a Correo del Sur.



Explicó que el TCP tiene facultad para reconducir sus fallos, a través de sus procedimientos y aplicar la Constitución.



Las primeras sentencias constitucionales fueron firmadas por los anteriores magistrados del período 2011-2017 y la última sentencia 032/2019 es de los actuales magistrados que dejaron sin efecto la renuncia de los funcionarios candidatos a la elección, 90 días antes del proceso electoral.



La aprobación de dichas sentencias por el TCP ocasionaron los conflictos sociales que atraviesa el país, al haber avalado un tercer mandato del expresidente Evo Morales, y anulado el cómputo del primer mandato constitucional, haciendo una interpretación “abusiva” de la Constitución Política del Estado, dijeron.