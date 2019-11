Dramático informe: Cierre de ducto en el Chapare provocará reducción en la producción gas y algunos pozos se secarán







19/11/2019 - 12:52:59

La Paz, (ABI).- El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), José Luis Rivero, dio este martes un dramático informe, al advertir que el cierre del ducto Carrasco-Cochabamba, ocasionado por un atentado con artefacto explosivo, provocará una baja en la producción y posible cierre de pozos que se secarán.



Tras su posesión, Rivero dijo que debido al tiempo que estuvieron cerrados los pozos, cuando vuelvan a abrirse, ya no producirán de la misma manera y, lo más grave, algunos se secarán.



"A parte de cerrar el ducto, se han cerrado los pozos y los campos, al cerrar los pozos y los campos directamente estamos perdiendo reservas, porque una vez que nosotros habilitemos los campos y lleguemos a abrir los pozos, no van a producir lo mismo, algunos pozos, se van a quedar secos, directamente no van a producir", indicó.



Rivero manifestó que la afectación es muy grande, por lo que una de las primeras tareas, será regularizar la producción de los pozos afectados.



Por su parte, el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, reveló que en el corto tiempo que está al mando de ese despacho, se registraron muchas denuncias referidas a un intento de boicot al sector, desde el interior de YPFB, por lo que se hizo urgente el cambio del titular en la estatal petrolera.



"Se están presentando muchas denuncias de que, desde dentro de YPFB, se estuviese boicoteando la gestión de la propia institución", mencionó.